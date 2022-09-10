خبر في الجول – الأهلي يدرس تواجد وليد سليمان رفقة كولر.. ولكن
السبت، 10 سبتمبر 2022 - 13:39
كتب : أحمد الخولي
يدرس الأهلي تواجد وليد سليمان لاعبه الذي أعلن اعتزاله بنهاية الدوري في الجهاز الفني الجديد رفقة مارسيل كولر.
وليد سليمان
النادي : معتزل
وحسبما علم FilGoal.com فإن وليد سليمان قد يتواجد كمدير شؤون لاعبين في ظل رغبة الأهلي في إيجاد دور له في النادي بعد اعتزاله.
لكن مازالت تلك الخطوة قيد الدراسة من قبل الإدارة إذ أن المشاورات مازالت مستمرة ويحتاج المسؤولون للحصول على موافقة كولر أولا قبل التصديق على القرار.
وفي الوقت ذاته قال مصدر مقرب من وليد سليمان –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "حتى الآن لم يتحدث معنا أحد من الأهلي في أي شيء".
وأتم "مع الوقت سيتضح كل شيء".
وكان الأهلي أعلن مساء الخميس تعاقده مع السويسري مارسيل كولر لتدريب الفريق خلفا لريكاردو سواريش بعقد يمتد لعامين.
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