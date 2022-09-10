الرياضية السعودية: التعاون يرفض فسخ التعاقد مع مصطفى فتحي

ترفض إدارة التعاون فسخ التعاقد مع مصطفى فتحي ورحيله بشكل مجاني.

مصطفى فتحي النادي : التعاون التعاون

ولم يستطع مصطفى فتحي العودة لفريقه السعودي منذ نهاية الموسم المنصرم بسبب موقفه من التجنيد في مصر.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة التعاون سعت إلى الاحتفاظ باللاعب على أمل حل أزمة الخدمة العسكرية التي حالت دون مغادرته بلاده خلال الفترة الماضية، ووصلت مدة غيابه عن التعاون إلى 49 يوما.

وشددت على أن فك عقد اللاعب مع النادي بشكل مجاني، سيكلف إدارة التعاون مبالغ مالية كبيرة، لذا فضلت التريث وعدم الاستعجال في الأمر، خاصة أن اللوائح في الدوري السعودي تسمح بمشاركة 7 محترفين أجانب في التشكيل الأساسي.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن رغبة مصطفى فتحي الأولى هي العودة إلى التعاون في السعودية.

مصدر بنادي التعاون السعودي –فضل عدم ذكر اسمه- كشف لـ FilGoal.com قائلا: "لا يوجد أي اتفاق نهائي مع أي نادٍ بشأن مصطفى فتحي، ننتظر حل مشكلته".

وكشف مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com "مصطفى فتحي يحاول إنهاء أزمته والعودة للسعودية من أجل اللحاق بفريق التعاون".

وأضاف "إذا فشل سفره إلى السعودية فالأولوية لديه ستكون العودة إلى الزمالك من جديد".

وأكمل "إذا لم يفضل الزمالك عودة اللاعب مجددا، حينها سيوافق على عرض الأهلي في حال توافره".