اختبر معلوماتك عن كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال

السبت، 10 سبتمبر 2022 - 12:53

كتب : FilGoal

إبراهيما نداي مع الزمالك أمام الهلال

هل شاهدت مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل؟

حسنا اختبر نفسك في المباراة التي أقيمت قبل ساعات قليلة.

الزمالك الهلال
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