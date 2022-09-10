رافينيا: رفضت تشيلسي من أجل حلم برشلونة.. وهذا ما حدث مع نيمار

السبت، 10 سبتمبر 2022 - 12:19

كتب : FilGoal

برشلونة - رافينيا

كشف رافينيا لاعب برشلونة عن رفضه عرضا مغريا من تشيلسي قبل الانتقال للنادي الكتالوني.

رافينيا

النادي : برشلونة

برشلونة

وانضم الدولي البرازيلي هذا الصيف لصفوف برشلونة قادما من ليدز يونايتد.

وقال رافينيا لـ صحيفة "LaVanguardia": ""نعم رفضت عرض تشيلسي، لأن حلمي كان ارتداء قميص برشلونة".

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وأضاف "تحدثت مع نيمار وأخبرني بأني لن أندم إذا أتيت إلى برشلونة، لقد كان محقا".

وعن ليفاندوفسكي أوضح "ليفاندوفسكي لاعب عظيم كلنا نعرف ذلك، عندما تكون معه تدرك أنه أكثر من مجرد قائد".

ويخوض روبرت ليفاندوفسكي أول مواسمه مع برشلونة قادما من صفوف بايرن ميونيخ.

تشافي

وعن تشافي هيرنانيدز مدرب برشلونة قال رافينيا: "لقد اتصل بي حينما قررت القدوم، وانتهى الأمر بي متحمسا أكثر بعد حديثي معه".

وواصل: "لقد طلب مني القيام بنفس الأدوار التي كنت أقوم بها مع ليدز لكن مع أبعاد تكتيكية أكثر، وبدون الخوف من إنهاء الهجمات. لقد علمني أيضا ما يجب علي القيام به مهاريا وتكتيكيا".

رونالدينيو

وعن سر تعلقه ببرشلونة كشف "تابعت برشلونة منذ سن صغير، منذ وصول رونالدينهو ومعه بدأت أفهم تاريخه، أردت أن أكون جزء من ذلك النادي، لذلك رغبتي كانت أقوى من أي عرض مادي".

واختتم "إذا فزنا بدوري أبطال أوروبا سأزحف على ركبتي في الملعب".

وفاز برشلونة على فيكتوريا بلزن في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا بخمسة أهداف مقابل هدف.

رافينيا برشلونة
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