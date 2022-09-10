جواو فيليكس: هذا الثلاثي سينافس سنويا على الكرة الذهبية.. ويونايتد لم يرغب في ضمي

يرى جواو فيليكس لاعب أتليتكو مدريد أن السباق على الكرة الذهبية خلال السنوات المقبلة سينحصر بشكل كبير على ثلاثة لاعبين.

جواو فيليكس النادي : أتليتكو مدريد أتليتكو مدريد

وتحدث فيليكس لصحيفة "ماركا" الإسبانية قائلا: "كيليان مبابي وإرلينج هالاند وفينيسيوس جونيور هم من سينافسون في السنوات المقبلة على الكرة الذهبية ولقب دوري أبطال أوروبا".

وعن هل يحلم بالفوز بالجائزة قال: "هي مازالت بعيدة ولكنني أعمل من اجلها وأحاول فعل كل شيء، وفي السنوات المقبلة سنرى إن كنت سأنجح أم لا".

وبسؤاله عن حقيقة تقدم مانشستر يونايتد بعرض لضمه في الانتقالات الماضية مقابل 130 مليون يورو أجاب "لم يكن هناك أي شيء أتى إلي إنها أشياء بين رؤساء الأندية لكنني مستمر هنا".

وعن منتخب البرتغال ومشاركته في كأس العالم قال: "هناك الكثير من اللاعبين المميزين في خط الهجوم وفي الوسط والدفاع، لدينا فريق عظيم، ويجب أن أقاتل لأكون في التشكيل الأساسي وأقدم بطولة جيدة".