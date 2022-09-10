مؤتمر رامون دياز – عن الفوز على الزمالك وبطل كأس العالم

شدد رامون دياز مدرب الهلال على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب الزمالك في كاس سوبر لوسيل.

وتوج الهلال بكأس سوبر لوسيل بالفوز على الزمالك بركلات الترجيح 4-1 بعد التعادل في الوقت الأصلي إيجابيا بهدف لمثله.

وقال دياز في مؤتمر صحفي: "مباراتنا أمام الزمالك كانت رائعة واللاعبون الدوليون بالمنتخب السعودي استفادوا من اللعب على ستاد لوسيل قبل كأس العالم".

وشدد "فريقي أثبت أنه قادر على الفوز بالألقاب ومستواه أمام الزمالك المصري وحصده كأس سوبر لوسيل خير دليل".

كأس العالم

وعن كاس العالم 2022 قال المدرب الأرجنتيني: "لعبنا في ملعب جميل ووسط تنظيم وأجواء متميزة وأتمني لقطر مواصلة النجاح في كأس العالم".

وأضاف "أرشح منتخب الأرجنتين للفوز بمونديال قطر 2022 وكنت سعيدا بمشاهدة قرابة 100 مشجع أرجنتيني في مدرجات ستاد لوسيل".

والتقى الزمالك مع منافسه الهلال في قطر في إطار استعداداتها لاستضافة كأس العالم 2022 وجمعت المباراة بين بطلي الدوري المصري والسعودي.