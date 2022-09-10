مواعيد مباريات السبت 10 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.. برشلونة وميلان وبايرن ميونيخ ويد الزمالك

يشهد اليوم السبت الموافق 10 سبتمبر مجموعة من المباريات القوية والمثيرة ضمن الدوريات الإيطالي والإسباني والألماني.

ويلعب برشلونة ضد قادش في مباراة مرتقبة ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

فيما يخوض فيوتشر أول مبارياته الإفريقية بمواجهة بول جينجا الأوغندي ضمن الدور التمهيدي الأول من البطولة الكونفيدرالية.

الدوري الإسباني

رايو فايكانو × فالنسيا – الساعة الرابعة – بي إن سبورتس 1

قادش × برشلونة – الساعة السادسة والنصف – بي إن سبورتس 1

أتليتكو مدريد × سيلتا فيجو – الساعة التاسعة مساء – بي إن سبورتس بريميوم 1

الدوري الإيطالي

نابولي × سبيزيا كالتشيو – الساعة الثالثة عصرا – أبو ظبي بريميوم 1

إنتر ميلان × تورينو - الساعة السادسة مساء - أبو ظبي بريميوم 1

سامبدوريا × ميلان – الساعة التاسعة إلا ربع مساء – أبو ظبي بريميوم 1

الدوري الألماني

ويلعب الدولي المصري عمر مرموش ضمن صفوف فولفسبورج الألماني ولديه مواجهة مرتقبة أمام آينتراخت فرانكفورت.

آينتراخت فرانكفورت × فولفسبورج – الساعة الثالثة والنصف عصرا

بايرن ميونيخ × شتوتجارت – الساعة الثالثة والنصف عصرا – بي إن سبورتس بريميوم 1

لايبزج × بروسيا دورتموند – الساعة الثالثة والنصف عصرا – بي إن سبورتس 6.

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان × بريست – الساعة الخامسة مساء – بي إن سبورتس 2

أولمبيك مارسيليا × ليل – الساعة التاسعة مساء – بي إن سبورتس 2.

السوبر الإفريقي

نهضة بركان × الوداد – الساعة التاسعة – بي إن سبورتس 4

دوري أبطال إفريقيا

الجيش الرواندي × الاتحاد المنستيري – الساعة الثالثة عصرا

كي إم كي إم × أهلي طرابلس – الساعة الثالثة عصرا

بو رينجرز × شباب بلوزداد – الساعة السادسة مساء.

البطولة الكونفيدرالية

بول جينجا × فيوتشر – الساعة الثالثة عصرا

كأس السوبر المصري لكرة اليد

الزمالك | كرة يد × سبورتنج| كرة يد – الساعة التاسعة