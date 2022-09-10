خبر في الجول – 3 طلبات مبكرة من كولر لإدارة الأهلي أثناء توقيع العقود

أثناء عملية توقيع مارسل كولر على عقود تدريبه للأهلي لمدة عامين طلب من إدارة النادي ثلاثة أشياء.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كولر طلب من الإدارة على الحصول ملف يتضمن معلومات تفصيلية عن كل لاعب للتعرف عليهم أكثر.

وثانيا فقد طلب الحصول على لائحة الفريق الداخلية ليعرف كيفية سير نظام العمل داخل النادي.

أما ثالثا فطلب المدرب السويسري الحصول على أجندة مباريات الأهلي خلال الفترة المقبلة ولكن جاء رد مسؤولي الأهلي بأنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن جدول الموسم الجديد من الدوري.

وأوضح مسؤولو الأهلي لكولر أن جدول الدوري يصيبه التأجيلات وطالبوه بوضع ذلك الأمر قيد اعتباره.

وأعلن الأهلي مساء أمس الخميس توصله لاتفاق مع كولر على تدريبه للفريق الأول خلفا لريكاردو سواريش.

وسوف يصطحب المدرب البرتغالي معه ثلاثة مساعدين وهم حسبما علم FilGoal.com هارالد جامبيرلي كمدرب عام، وتيزيان أندرياس أندوريا كمدرب أحمال، والتونسي ياسين الميكاري كمحلل أداء.