مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة

السبت، 10 سبتمبر 2022 - 00:52

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - خالد لطيف - الزمالك

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك إنه بصدد ضم أقوى صفقات في تاريخ النادي منذ تواجده فيه.

وتحدث مرتضى لقناة الزمالك التليفزيونية قائلا: "سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ النادي منذ تواجدي فيه".

وأردف "الإعلان سيكون يوم الإثنين المقبل وسنضم اللاعبين في كل المراكز".

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وعن الهزيمة من الهلال في كأس سوبر لوسيل قال: "لم نخسر أي شيء هذه مباراة شاهدها العالم كله وشاهد فيها الزمالك وجماهيره".

وأضاف "أبارك للهلال كنا نعاني من إرهاق بدني وكل شيء في اللقاء كان جميلا وأشكر قطر على التنظيم الرائع".

وتابع "الخسارة اليوم درس لاتحاد الكرة المصري ورابطة الاندية. أعيدوا الجماهير للملاعب بسعة كاملة ومن يخطأ لا يدخل الملعب مجددا. أو بكل بساطة احرم فريقه من الحضور لمباراة أو اثنين حتى لا نرى لاعبين مثل نيمار وحسام عبد المجيد يلعبون لأول مرة أمام حضور كهذا".

وأتم "كان هناك شك في إحدى ركلات الترجيح بأن حارس الهلال تحرك لكن ما حدث قد حدث والمباراة انتهت".

وكان الزمالك ضم صفقتين جديديتين خلال الانتقالات الجارية وهما إبراهيما نداي وزكريا الوردي.

الزمالك مرتضى الهلال كأس لوسيل
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