البدري يقود وفاق سطيف لفوز جديد بالدوري الجزائري

حقق وفاق سطيف فوزا جديدا في الدوري الجزائري تحت قيادة حسام البدري.

وفاز وفاق سطيف على نجم مقرة بهدف دون رد ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

وسجل جودوين تشيكا أوكوارا هدف المباراة الوحيد لـ وفاق سطيف عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

وفاق سطيف حقق الفوز الثاني تحت قيادة البدري خلال أول 3 جولات من الدوري الجزائري، إذ فاز في مباراتين وتعادل في مباراة.

وقال البدري عقب نهاية المباراة: "أشكر الجماهير على الهتاف لي والمساندة المستمر للاعبين، نبذل قصادرى جهدنا لإسعادهم".

وأضاف "سعيد بتقدير الجماهير لحجم المجهود المبذول من آجل تحقيق الفوز ومواصلة تحقيق هدفنا الأساسي باعادة الفريق الي سابق عهده".

وبهذه النتيجة رفع وفاق سطيف رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث بترتيب الدوري الجزائري خلف شباب بلوزداد واتحاد العاصمة ولكل منهما 9 نقاط.