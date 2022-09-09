المعيوف: الزمالك بدى مجهدا.. أتمنى أن نستمتع بمواجهتهم مجددا

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 23:57

كتب : FilGoal

تتويج الهلال بكأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك

يرى عبد الله المعيوف حارس نادي الهلال بأن مستوى الزمالك تأثر بسبب معاناته من الإجهاد.

وخسر الزمالك مباراة كأس سوبر لوسيل بعد الخسارة أمام الهلال بركلات الجريح في قطر.

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وقال المعيوف في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء: "الزمالك ظهر عليه الإجهاد لأنه في نهاية الموسم على خلاف فريقنا الذي في بداية الموسم".

وأضاف "أتمنى أن تجمعنا مواجهة جديدة مع الزمالك مستقبلا، ونستمتع بها مرة أخرى".

المعيوف أتم "أشكر سلمان الفرج على لفته الطيبة وسماحه لي برفع الكأس بدلا عنه".

المعيوف تصدى لركلة جزاء من الونش، ساعدت في فوز فريقه على الزمالك بالمباراة.

وخاض الزمالك مباراة كأس لوسيل بصفته بطلا للدوري المصري في آخر موسمين، فيما لعب الهلال بصفته بطلا للدوري السعودي.

ويستعد الزمالك لمواجهة إليكيت سبورت التشادي يوم 18 سبتمبر الجاري في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا 2022/2023.

كأس سوبر لوسيل الزمالك الهلال
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