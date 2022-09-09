شيكابالا: تدربنا 6 أيام فقط قبل لقاء الهلال.. والخسارة درس قبل بداية الموسم

يرى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك بأن خسارة فريقه أمام الهلال جاءت بسبب عدم الجاهزية.

وخسر الزمالك مباراة كأس سوبر لوسيل بعد الخسارة أمام الهلال بركلات الجريح في قطر.

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ملخص مباراة الزمالك المصري والهلال السعودي | الهلال بطلاً لكأس سوبر لوسيل عقب فوزه على الزمالك.#كأس_سوبر_لوسيل #الزمالك_الهلال#LusailSuperCup pic.twitter.com/khLp7quTwh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 9, 2022

وقال شيكابالا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء: "الفريق كان بحاجة للراحة بعد موسم شاق، تدربنا لمدة 6 أيام فقط قبل خوض مباراة بهذه القيمة".

وأضاف "كنا سنظهر بشكل مختلف في حال جاهزيتنا، لكن مع الإعداد الجيد سنعود لمستوانا الطبيعي".

قائد الزمالك أتبع "الفريق الأفضل هو من حسم المباراة لأنه الأجهز. الهزيمة اليوم درس علينا التعلم منه ورفع رؤوسنا".

وأتم "لدينا مباريات هامة وعمل شاق في الفترة المقبلة من أجل تقديم موسم رائع".

وخاض الزمالك مباراة كأس لوسيل بصفته بطلا للدوري المصري في آخر موسمين، فيما لعب الهلال بصفته بطلا للدوري السعودي.

ويستعد الزمالك لمواجهة إليكيت سبورت التشادي يوم 18 سبتمبر الجاري في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا 2022/2023.