مؤتمر فيريرا: الإرهاق رجح كفة الهلال أمام الزمالك.. وعازمون على تقديم موسم رائع

يرى جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك بأن الإرهاق وجدول مباريات الدوري المصري هو ما ميز الهلال أمام فريقه.

الزمالك خسر بطولة كأس سوبر لوسيل أمام الهلال بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل فريق.

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ملخص مباراة الزمالك المصري والهلال السعودي | الهلال بطلاً لكأس سوبر لوسيل عقب فوزه على الزمالك.#كأس_سوبر_لوسيل #الزمالك_الهلال#LusailSuperCup pic.twitter.com/khLp7quTwh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 9, 2022

فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، تحدث عن إرهاق فريقه، وعن الفارق بين وضعيتي الزمالك والهلال.

وقال فيريرا: "كنا نعلم جيدا أن المباراة ستكون صعبة لأن وضعنا لم يكن جيدا، لاسيما مع جدول المباريات هذا الموسم. نحن أنهينا الدوري في الأول من أغسطس وحصل بعض اللاعبين على راحة بعد انتهاء الموسم. تدربنا فقط 4 تدريبات قبل المباراة على عكس الهلال الذي دخل اللقاء في كامل لياقة المباريات".

وأضاف "ما ميز الهلال أمامنا اليوم أنه يلعب في دوري منتظم وجماهيري عكس الدوري المصري الذي يحضر فيه 4 ألاف مشجع فقط. وجود الجمهور اليوم كان إضافة كبيرة".

وعن أحداث المباراة، قال فيريرا "المباراة كانت صعبة على الفريقين. أشكر لاعبي الزمالك والجماهير التي حضرت اليوم. لم نستطع العودة بالكأس، لكن اللاعبين يلعبون بحماس في جميع البطولات".

وواصل "الخسارة بركلات الترجيح تكون صعبة. أعادوا ركلة تصدى لها عواد، ولم يعيدوا الركلة التي تصدى لها حارس الهلال رغم أنه تحرك أيضا".

المدرب البرتغالي أكمل "التغييرات كانت جيدة وأفادت الفريق. في كرة القدم كل المشاهدين مدربين وهذا أمر صعب".

واستمر "نعاني ضعط كبير من الموسم الماضي وسيستمر للموسم المقبل. سنلاقي فريقا في الكاميرون لا نعلم عنه شيء، اكن الأهم هو تخطي هذا الدور واستكمال المشوار الإفريقي".

فيريرا تسائل في هذا الصدد "كيف نلعب الدور التمهيدي ونحن أبطال الدوري؟ وصاحب المركز الثالث يلعب بداية من دور الـ32 مباشرة".

وعاد صاحب الـ76 عاما للحديث عن المباراة، فقال "المباراة كانت صعبة ولكننا استطعنا تقديم مستوى جيد ومجاراة الهلال خلال اللقاء، فبعد التأخر بهدف كان لدينا الإصرار على العودة، لتصل المباراة إلى ركلات الترجيح التي تمكن من خلالها الهلال تحقيق الفوز".

وواصل "على اتحاد الكرة المصري عمل جدول مباريات يواكب كل دوريات العالم حتى لا يعاني اللاعبين من الإرهاق. نحن لدينا أربعة أيام فقط قبل السفر إلى الكاميرون لخوض تحدي دوري أبطال إفريقيا، ومن المهم بالنسبة لنا تخطي هذه المرحلة من التصفيات ".

فيريرا أتم "الزمالك عازم على تقديم موسم جيد سواء على مستوى البطولات المحلية أو دوري أبطال إفريقيا، فنحن نحتاج إلى جهد كبير في الموسم الجديد".

ويستعد الزمالك لمواجهة إليكيت سبورت التشادي يوم 18 سبتمبر الجاري في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا 2022/2023.