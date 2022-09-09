ميلان يمدد عقد ساندرو تونالي
الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 23:09
كتب : FilGoal
مدد ميلان عقد ساندرو تونالي لاعب الوسط حتى 2027.
ساندرو تونالي
النادي : ميلان
وأعلن ميلان تمديد عقد تونالي حتى يونيو من عام 2027.
وانضم تونالي الموسم قبل الماضي قادما من بريشيا على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، وفعّل ميلان التعاقد في صيف 2021.
ووقع تونالي عقدا مع ميلان بالصيف الماضي حتى 2026 قبل أن يعلن حامل لقب الدوري الإيطالي تمديد التعاقد لموسم جديد.
وساهم تونالي في مشاركة الفريق للموسم الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا بعد حسم الدوري الإيطالي.
وشارك تونالي مع ميلان في 87 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 4 آخرين بجميع المسابقات.
وخلال الموسم المنصرم لعب تونالي 45 مباراة وسجل 5 وصنع 3 أهداف.
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