شيكابالا: كنا نريد إسعاد الجمهور.. والتنظيم رائع
الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 22:27
كتب : FilGoal
قال محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك إنه وزملائه كانوا يمنون أنفسهم بإسعاد الجماهير في لقا كأس سوبر لوسيل.
وخسر الزمالك أمام الهلال اليوم الجمعة في قطر بركلات الترجيح 4-1 بعد التعادل في الوقت الأصلي إيجابيا بهدف لمثله.
وتحدث شيكابالا عقب المباراة لقناة "بي إن سبورتس" قائلا: "كنا نريد إسعاد الجمهور وجمهور كلا الفريقين خرج سعيدا".
وأتم "والتنظيم على أعلى مستوى ونشكر الجميع على حسن التنظيم الذي كان بروفة لكأس العالم 2022".
وشارك شيكابالا في المباراة كأساسي وخرج مستبدلا بين شوطي المباراة.
ويحصد الزمالك مليون دولار جراء حصوله على المركز الثاني، فيما يحصل الهلال على مليون و500 ألف دولار بعد الفوز باللقب.
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