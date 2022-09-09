برأسية حجازي.. اتحاد جدة يعود لطريق الانتصارات في الدوري السعودي

وفاز اتحاد جدة على الرائد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وسجل الدولي المصري أحمد حجازي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 من المباراة.

وشارك الثنائي طارق حامد وأحمد حجازي في المباراة بأكملها.

وعاد اتحاد جدة لطريق الانتصارات في الدوري السعودي بعد تعادله مع الاتفاق بالجولة الماضية.

وبدأ الاتحاد المباراة بضغط هجومي على مرمى الرائد وأرسل طارق حامد عرضية خطيرة أنقذها دفاع الرائد.

وحصل أحمد حجازي على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة عند الدقيقة 40.

وحاول اتحاد جدة تسجيل هدف التقدم مع بداية الشوط الثاني وسدد رومارينيو تسديدة قوية لكنها مرت بجوار مرمى الرائد.

ونجح أحمد حجازي في تسجيل هدف الاتحاد عند الدقيقة 66 عن طريق ضربة رأسية بعد تمريرة عرضية من إيجور كورنادو.

وحصل طارق حامد على بطاقة صفراء جديدة لـ اتحاد جدة عند الدقيقة 90 من المباراة.

وبهذه النتيجة رفعه اتحاد جدة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين عن الهلال والشباب.

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