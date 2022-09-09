برأسية حجازي.. اتحاد جدة يعود لطريق الانتصارات في الدوري السعودي

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 22:18

كتب : FilGoal

حجازي وطارق حامد

وفاز اتحاد جدة على الرائد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وسجل الدولي المصري أحمد حجازي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 من المباراة.

وشارك الثنائي طارق حامد وأحمد حجازي في المباراة بأكملها.

أخبار متعلقة
ركلات الترجيح تنصر الهلال على الزمالك ويتوج بكأس سوبر لوسيل بيانيتش يسجل.. الشارقة يفوز على بني ياس ويتصدر الدوري الإماراتي كوكا يسجل في ظهوره الأول.. ألانيا سبور يفوز على أنقرة جوتشو في الوقت القاتل بمشاركة بنشرقي.. الجزيرة يقلب الطاولة على خورفكان

وعاد اتحاد جدة لطريق الانتصارات في الدوري السعودي بعد تعادله مع الاتفاق بالجولة الماضية.

وبدأ الاتحاد المباراة بضغط هجومي على مرمى الرائد وأرسل طارق حامد عرضية خطيرة أنقذها دفاع الرائد.

وحصل أحمد حجازي على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة عند الدقيقة 40.

وحاول اتحاد جدة تسجيل هدف التقدم مع بداية الشوط الثاني وسدد رومارينيو تسديدة قوية لكنها مرت بجوار مرمى الرائد.

Image

ونجح أحمد حجازي في تسجيل هدف الاتحاد عند الدقيقة 66 عن طريق ضربة رأسية بعد تمريرة عرضية من إيجور كورنادو.

وحصل طارق حامد على بطاقة صفراء جديدة لـ اتحاد جدة عند الدقيقة 90 من المباراة.

وبهذه النتيجة رفعه اتحاد جدة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين عن الهلال والشباب.

اتحاد جدة الرائد أحمد حجازي طارق حامد
نرشح لكم
كوكا يسجل في ظهوره الأول.. ألانيا سبور يفوز على أنقرة جوتشو في الوقت القاتل انتهت الدوري السعودي - اتحاد جدة (1) - (0) الرائد.. 3 نقاط ثمينة طارق وحجازي أساسيان مع اتحاد جدة أمام الرائد.. والبحار على مقاعد البدلاء منتخب مصر للشباب يستدعي لاعب مونشنجلادباخ.. وموقف اللاعب الدوري الأوروبي- فيرينتشفاروس يفوز على طرابزون بمشاركة تريزيجيه بعد مباراة مثيرة مصطفى محمد يسجل هدفه الأوروبي الأول في فوز مجنون لـ نانت على أولمبياكوس تشكيل الدوري الأوروبي – مصطفى محمد وتريزيجيه أساسيان مع نانت وطرابزون سبور ألانيا سبور يعيد كوكا للدوري التركي
أخر الأخبار
قائد الهلال: نستحق الفوز والبطولة جاءت في توقيت مهم 16 دقيقة | الوطن العربي
شيكابالا: كنا نريد إسعاد الجمهور.. والتنظيم رائع 24 دقيقة | الكرة المصرية
كأس لوسيل - رقم قياسي تاريخي للحضور الجماهيري في قطر 29 دقيقة | الكرة المصرية
تعرف على العائد المادي للزمالك بعد الهزيمة في كأس سوبر لوسيل 32 دقيقة | الكرة المصرية
برأسية حجازي.. اتحاد جدة يعود لطريق الانتصارات في الدوري السعودي 34 دقيقة | المحترفون
ركلات الترجيح تنصر الهلال على الزمالك ويتوج بكأس سوبر لوسيل 42 دقيقة | الكرة المصرية
بيانيتش يسجل.. الشارقة يفوز على بني ياس ويتصدر الدوري الإماراتي ساعة | الوطن العربي
كوكا يسجل في ظهوره الأول.. ألانيا سبور يفوز على أنقرة جوتشو في الوقت القاتل ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي 2 وكيل فايز سليماني لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مبدئي مع الأهلي 3 5 معلقين - موعد كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال.. القنوات الناقلة والجوائز المالية 4 في الجول يكشف جديد مفاوضات مدرب الأهلي