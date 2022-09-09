ركلات الترجيح تنصر الهلال على الزمالك ويتوج بكأس سوبر لوسيل

توج الهلال بكأس سوبر لوسيل بالفوز على الزمالك بركلات الترجيح 4-1 بعد التعادل في الوقت الأصلي إيجابيا بهدف لمثله.

والتقى الزمالك مع منافسه الهلال في قطر في إطار استعداداتها لاستضافة كأس العالم 2022 وجمعت المباراة بين بطلي الدوري المصري والسعودي.

افتتح أوديون إيجالو أهداف المباراة في الدقيقة 18.

وأدرك احمد سيد "زيزو" التعادل للزمالك في الدقيقة 32.

وفي ركلات الترجيح، أهدر زيزو تسديدته بعدما ارتطمت بالقائم الأيمن.

فيما تصدى عبد الله المعيوف حارس الهلال لركلة محمود حمدي "الونش".

وتصدى محمد عواد لركلة من لوسيانو فييتو لكن الحكم قرر إعادتها بعدما خرج حارس مرمى الزمالك بقدميه بعيدا عن الخط، ليسجل لاعب الفريق السعودي الركلة المعادة بنجاح.

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ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط من الهلال وحصل على ركلة حرة لكن التسديدة ارتدت من الحائط البشري للزمالك وتابعها موسى ماريجا بتسديدة قوية تصدى لها محد عواد.

وسقط زيزو مطالبا بالحصول على مخالفة لكن الحكم لم يحتسب أي شيء، قبل أن يسقط محمود عبد الرازق "شيكابالا" في مصيدة التسلل.

وفي الدقيقة 18 مرر جوستافو كويلار بينية إلى إيجالو الذي ضرب مصيدة التسلل واستغل خروج عواد من مرماه وسدداها لوب في الشباك ليعلن تقدم الهلال في النتيجة.

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وسدد إمام عاشور الكرة من مسافة بعيدة للغاية وذهبت لخارج الملعب.

وأطلق سلمان الفرج تسديدة صاروخية بيسراه في الدقيقة 31 تصدى لها عواد ببراعة.

وفي الدقيقة 32 أرسل إمام عاشور بينية لسيف الجزيري الذي سدد بيمناه وأبعدها عبد الله المعيوف حارس الهلال بشكل خاطئ وتابعها زيزو في الشباك ليدرك التعادل للزمالك.

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وكاد موسى ماريجا يسجل هدفا ثانيا للهلال لكن عواد تصدى له.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى جوزفالدو فيريرا تبديلين للزمالك بمشاركة إبراهيما نداي ومحمد أشرف "روقا" بدلا من شيكابالا وسيد عبد الله "نيمار".

لكن على عكس الشوط الأول كانت بداية نظيره الثاني هادئة وانحصر اللعب في وسط الملعب كثيرا.

وسدد كويلار الكرة لكنها كانت بعيدة للغاية عن مرمى الزمالك.

وكاد إيجالو يسجل هدفا على الطائر بيسراه لكن تسديدته ذهبت لخارج الملعب.

وأجرى رامون دياز مدرب الهلال أول تبديلاته وشارك ميشيل ديلجادو بدلا من موسى ماريجا في الدقيقة 66.

وكاد الهلال يسجل هدفا ثانيا في الدقيقة 69 بعد عرضية زاحفة من سعود عبد الحميد، تابعها سالم الدوسري بتسديدة مرت بجوار مرمى الزمالك بقليل.

وسدد سيف الجزيري كرة على الطائر بيمناه لكنها ذهبت بعيدة للغاية عن المرمى.

وأطلق إيجالو تسديدة قوية لكن تصدى لها عواد بثبات.

وأجرى فيريرا تبديلين في الدقيقة 79 بمشاركة زكريا الوردي بدلا من الجزيري ويوسف أسامة بدلا من حمزة المثلوثي.

وانفرد زيزو بمرمى الهلال لكنه سدد بغرابة لخارج الملعب.

وأجرى الهلال تبديلا ثانيا بمشاركة لوسيانو فييتو بدلا من سلمان الفرج.

وفي الدقيقة 90 شارك عبد الله جمعة بدلا من أحمد فتوح.

وأطلق يوسف أسامة تسديدة قوية لكنها مرت أعلى مرمى الهلال.

واحتسب الحكم أربع دقائق وقت بدل من الضائع.

وحصل الهلال على ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء من الناحية اليمنى لكنها مرت دون خطورة على مرمى الزمالك.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ويلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح سدد إيجالو الركلة الأولى للهلال بنجاح.

وأهدر زيزو الركلة الأولى للزمالك بعدما ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى الهلال.

وفي الركلة الثانية للهلال سدد سالم الدوسري الكرة بنجاح.

وجاءت الركلة الأولى المسددة بنجاح للزمالك عن طريق روقا.

وتألق عواد وتصدى للركلة الثالثة للهلال عن طريق فييتو، لكن الحكم قرر إعادة الركلة بعدما خرج حارس مرمى الزمالك بعيدا عن الخط.

وفي الإعادة سجل فييتو الركلة بنجاح أعلى المرمى.

وأهدر الونش الركلة الثالثة للزمالك بعدما تصدى المعيوف له.

وسجل كاريو الركلة الرابعة بنجاح ليفوز الهلال بنتيجة 4-1.