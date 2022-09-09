بيانيتش يسجل.. الشارقة يفوز على بني ياس ويتصدر الدوري الإماراتي
الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 21:52
كتب : FilGoal
حقق الشارقة 3 نقاط جديدة ليتصدر ترتيب الدوري الإماراتي.
ميراليم بيانيتش
النادي : الشارقة
وفاز الشارقة على بني ياس بنتيجة 3-0 ضمن الجولة الثانية من الدوري الإماراتي.
وشهدت المباراة تسجيل البوسني ميراليم بيانيتش القادم من برشلونة أول أهدافه مع الفريق.
وسجل باكو ألكاسير الهدف الأول لصالح الشارقة في الدقيقة 15 من الشوط الأول.
وأضاف بيانيتش الهدف الثاني عند الدقيقة 39 من ركلة جزاء قبل أن يختتم لوان بيريرا الأهداف في الدقيقة 42 من الشوط الأول.
وواصل الشارقة سيطرته على مجريات المباراة في الشوط الثاني ولكنه اكتفى بالأهداف الثلاثة ليحصل على 3 نقاط جديدة.
وبهذه النتيجة تصدر الشارقة ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الجزيرة.
فيما توقف رصيد بني ياس عند النقطة الثالثة في المركز السادس بالدوري الإماراتي.
نرشح لكم
قائد الهلال: نستحق الفوز والبطولة جاءت في توقيت مهم شيكابالا: كنا نريد إسعاد الجمهور.. والتنظيم رائع كأس لوسيل - رقم قياسي تاريخي للحضور الجماهيري في قطر تعرف على العائد المادي للزمالك بعد الهزيمة في كأس سوبر لوسيل برأسية حجازي.. اتحاد جدة يعود لطريق الانتصارات في الدوري السعودي ركلات الترجيح تنصر الهلال على الزمالك ويتوج بكأس سوبر لوسيل بمشاركة بنشرقي.. الجزيرة يقلب الطاولة على خورفكان الإسهام الـ14 على التوالي.. زيزو يهز شباك الهلال