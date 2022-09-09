بيانيتش يسجل.. الشارقة يفوز على بني ياس ويتصدر الدوري الإماراتي

حقق الشارقة 3 نقاط جديدة ليتصدر ترتيب الدوري الإماراتي.

وفاز الشارقة على بني ياس بنتيجة 3-0 ضمن الجولة الثانية من الدوري الإماراتي.

وشهدت المباراة تسجيل البوسني ميراليم بيانيتش القادم من برشلونة أول أهدافه مع الفريق.

وسجل باكو ألكاسير الهدف الأول لصالح الشارقة في الدقيقة 15 من الشوط الأول.

وأضاف بيانيتش الهدف الثاني عند الدقيقة 39 من ركلة جزاء قبل أن يختتم لوان بيريرا الأهداف في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

وواصل الشارقة سيطرته على مجريات المباراة في الشوط الثاني ولكنه اكتفى بالأهداف الثلاثة ليحصل على 3 نقاط جديدة.

وبهذه النتيجة تصدر الشارقة ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الجزيرة.

فيما توقف رصيد بني ياس عند النقطة الثالثة في المركز السادس بالدوري الإماراتي.