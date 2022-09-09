بيانيتش يسجل.. الشارقة يفوز على بني ياس ويتصدر الدوري الإماراتي

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 21:52

كتب : FilGoal

بيانيتش

حقق الشارقة 3 نقاط جديدة ليتصدر ترتيب الدوري الإماراتي.

وفاز الشارقة على بني ياس بنتيجة 3-0 ضمن الجولة الثانية من الدوري الإماراتي.

وشهدت المباراة تسجيل البوسني ميراليم بيانيتش القادم من برشلونة أول أهدافه مع الفريق.

أخبار متعلقة
كوكا يسجل في ظهوره الأول.. ألانيا سبور يفوز على أنقرة جوتشو في الوقت القاتل بمشاركة بنشرقي.. الجزيرة يقلب الطاولة على خورفكان الإسهام الـ14 على التوالي.. زيزو يهز شباك الهلال منع الهلال من الهدف الثاني.. عواد يتألق أمام صاروخية سلمان الفرج

وسجل باكو ألكاسير الهدف الأول لصالح الشارقة في الدقيقة 15 من الشوط الأول.

وأضاف بيانيتش الهدف الثاني عند الدقيقة 39 من ركلة جزاء قبل أن يختتم لوان بيريرا الأهداف في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

Image

وواصل الشارقة سيطرته على مجريات المباراة في الشوط الثاني ولكنه اكتفى بالأهداف الثلاثة ليحصل على 3 نقاط جديدة.

وبهذه النتيجة تصدر الشارقة ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الجزيرة.

فيما توقف رصيد بني ياس عند النقطة الثالثة في المركز السادس بالدوري الإماراتي.

Image

ميراليم بيانيتش الشارقة
نرشح لكم
قائد الهلال: نستحق الفوز والبطولة جاءت في توقيت مهم شيكابالا: كنا نريد إسعاد الجمهور.. والتنظيم رائع كأس لوسيل - رقم قياسي تاريخي للحضور الجماهيري في قطر تعرف على العائد المادي للزمالك بعد الهزيمة في كأس سوبر لوسيل برأسية حجازي.. اتحاد جدة يعود لطريق الانتصارات في الدوري السعودي ركلات الترجيح تنصر الهلال على الزمالك ويتوج بكأس سوبر لوسيل بمشاركة بنشرقي.. الجزيرة يقلب الطاولة على خورفكان الإسهام الـ14 على التوالي.. زيزو يهز شباك الهلال
أخر الأخبار
قائد الهلال: نستحق الفوز والبطولة جاءت في توقيت مهم 15 دقيقة | الوطن العربي
شيكابالا: كنا نريد إسعاد الجمهور.. والتنظيم رائع 24 دقيقة | الكرة المصرية
كأس لوسيل - رقم قياسي تاريخي للحضور الجماهيري في قطر 29 دقيقة | الكرة المصرية
تعرف على العائد المادي للزمالك بعد الهزيمة في كأس سوبر لوسيل 32 دقيقة | الكرة المصرية
برأسية حجازي.. اتحاد جدة يعود لطريق الانتصارات في الدوري السعودي 33 دقيقة | المحترفون
ركلات الترجيح تنصر الهلال على الزمالك ويتوج بكأس سوبر لوسيل 41 دقيقة | الكرة المصرية
بيانيتش يسجل.. الشارقة يفوز على بني ياس ويتصدر الدوري الإماراتي 59 دقيقة | الوطن العربي
كوكا يسجل في ظهوره الأول.. ألانيا سبور يفوز على أنقرة جوتشو في الوقت القاتل ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي 2 وكيل فايز سليماني لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مبدئي مع الأهلي 3 5 معلقين - موعد كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال.. القنوات الناقلة والجوائز المالية 4 في الجول يكشف جديد مفاوضات مدرب الأهلي