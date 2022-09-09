كوكا يسجل في ظهوره الأول.. ألانيا سبور يفوز على أنقرة جوتشو في الوقت القاتل

سجل أحمد حسن "كوكا" أول أهدافه بقميص أنقرة جوتشو التركي في مشاركته الأولى.

وانضم كوكا لـ ألانيا سبور هذا الصيف لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من أولمبياكوس.

وسجل كوكا وإيفكان بيكروجلو لـ ألانيا سبور بينما أحرز ياسين جورلير هدف أنقرة جوتشو في المباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدف.

وأحرز كوكا الذي حل بديلا، هدف التقدم لصالح ألانيا سبور عند الدقيقة 65 من عمر المباراة، قبل أن يعدل ياسين جورلير النتيجة في الدقيقة 69.

وفي الوقت وتحديدا في الدقيقة 87 سجل إيفكان بيكروجلو الهدف الثاني وهدف الفوز لـ ألانيا سبور ليخطف 3 نقاط ثمينة.

وبهذه النتيجة رفع ألانيا سبور رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع بالدوري التركي.

فيما توقف رصيد أنقرة جوتشو عند نقطة وحيدة في المركز 19 والأخير.