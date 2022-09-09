كوكا يسجل في ظهوره الأول.. ألانيا سبور يفوز على أنقرة جوتشو في الوقت القاتل
الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 21:21
كتب : FilGoal
سجل أحمد حسن "كوكا" أول أهدافه بقميص أنقرة جوتشو التركي في مشاركته الأولى.
أحمد حسن كوكا
النادي : ألانياسبور
وانضم كوكا لـ ألانيا سبور هذا الصيف لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من أولمبياكوس.
وسجل كوكا وإيفكان بيكروجلو لـ ألانيا سبور بينما أحرز ياسين جورلير هدف أنقرة جوتشو في المباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدف.
وأحرز كوكا الذي حل بديلا، هدف التقدم لصالح ألانيا سبور عند الدقيقة 65 من عمر المباراة، قبل أن يعدل ياسين جورلير النتيجة في الدقيقة 69.
وفي الوقت وتحديدا في الدقيقة 87 سجل إيفكان بيكروجلو الهدف الثاني وهدف الفوز لـ ألانيا سبور ليخطف 3 نقاط ثمينة.
وبهذه النتيجة رفع ألانيا سبور رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع بالدوري التركي.
فيما توقف رصيد أنقرة جوتشو عند نقطة وحيدة في المركز 19 والأخير.
نرشح لكم
برأسية حجازي.. اتحاد جدة يعود لطريق الانتصارات في الدوري السعودي انتهت الدوري السعودي - اتحاد جدة (1) - (0) الرائد.. 3 نقاط ثمينة طارق وحجازي أساسيان مع اتحاد جدة أمام الرائد.. والبحار على مقاعد البدلاء منتخب مصر للشباب يستدعي لاعب مونشنجلادباخ.. وموقف اللاعب الدوري الأوروبي- فيرينتشفاروس يفوز على طرابزون بمشاركة تريزيجيه بعد مباراة مثيرة مصطفى محمد يسجل هدفه الأوروبي الأول في فوز مجنون لـ نانت على أولمبياكوس تشكيل الدوري الأوروبي – مصطفى محمد وتريزيجيه أساسيان مع نانت وطرابزون سبور ألانيا سبور يعيد كوكا للدوري التركي
أخر الأخبار
ميلان يمدد عقد ساندرو تونالي 8 دقيقة | الكرة الأوروبية