الإسهام الـ14 على التوالي.. زيزو يهز شباك الهلال

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 20:44

كتب : FilGoal

زيزو يسجل ويحتفل بهدف الزمالك الأول أمام الهلال

أرسل إمام عاشور بينية إلى سيف الجزيري في بداية هجوم انتهى بتسجيل أحمد سيد "زيزو" هدف التعادل أمام الهلال ليكتب رقما رائعا لنفسه.

ويواجه الزمالك منافسه الهلال مساء اليوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة في إطار كأس سوبر لوسيل.

وفي الدقيقة 32 أرسل إمام عاشور بينية إلى سيف الجزيري الذي انطلق وسدد كرة بيمناه لكن عبد الله المعيوف تصدى للكرة بشكل خاطئ.

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وتابع أحمد سيد "زيزو" الكرة بتسديدة في الشباك ليعلن تعادل الزمالك في النتيجة.

وأصبحت هذه المباراة هي الـ14 على التوالي التي يسهم فيها زيزو بتسجيل هدفا أو صناعة على الأقل.

وخلال تلك المباريات 14 ساهم زيزو في تسجيل الزمالك لـ20 هدفا بعدما أحرز هو 11 هدفا وصنع 9 آخرين.

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