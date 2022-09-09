منع الهلال من الهدف الثاني.. عواد يتألق أمام صاروخية سلمان الفرج

تألق محمد عواد حارس مرمى الزمالك أمام تسديدة صاروخية من سلمان الفرج لاعب الهلال.

ويواجه الزمالك منافسه الهلال مساء اليوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة في إطار كأس سوبر لوسيل.

وفي الدقيقة 31 تسلم سلمان الفرج الكرة على حدود منطقة الجزاء وسددها صاروخية بيسراه.

لكن عواد استطاع التصدي للكرة وأبعدها قبل أن تسكن مرماه.

وكان عواد تألق في بداية المباراة كذلك بعدما أبعد تسديدة موسى ماريجا في الدقيقة السادسة.

ويتقدم الهلال على الزمالك وقت كتابة هذه السطور بهدف دون رد سجله أوديون إيجالو.