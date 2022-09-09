"لوب".. إيجالو يهز شباك الزمالك

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 20:27

كتب : FilGoal

لاعبو الهلال يحتفلون بهدف إيجالو في الزمالك

سجل أوديون إيجالو مهاجم الهلال هدفا جميلا لفريقه في شباك الزمالك في المباراة التي تجمع بينهما.

ويواجه الزمالك منافسه الهلال مساء اليوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة في إطار كأس سوبر لوسيل.

وفي الدقيقة 18 مرر جوستافو كويلار بينية لإيجالو الذي استغل عدم وجود رقابة فردية عليه وضرب مصيدة التسلل.

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وسدد إيجالو الكرة لوب من أعلى محمد عواد حارس مرمى الزمالك الذي لم يستطع فعل أي شيء لتسكن شباكه.

وأصبح ذلك الهدف هو الخامس لإيجالو الموسم الجاري مع الهلال في ثماني مباريات شارك فيهم وصنع هدفا.

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