"لوب".. إيجالو يهز شباك الزمالك
الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 20:27
كتب : FilGoal
سجل أوديون إيجالو مهاجم الهلال هدفا جميلا لفريقه في شباك الزمالك في المباراة التي تجمع بينهما.
ويواجه الزمالك منافسه الهلال مساء اليوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة في إطار كأس سوبر لوسيل.
وفي الدقيقة 18 مرر جوستافو كويلار بينية لإيجالو الذي استغل عدم وجود رقابة فردية عليه وضرب مصيدة التسلل.
وسدد إيجالو الكرة لوب من أعلى محمد عواد حارس مرمى الزمالك الذي لم يستطع فعل أي شيء لتسكن شباكه.
وأصبح ذلك الهدف هو الخامس لإيجالو الموسم الجاري مع الهلال في ثماني مباريات شارك فيهم وصنع هدفا.
video:1
⚽️إيغالو يفتتح التسجيل للهلال#كأس_سوبر_لوسيل #الزمالك_الهلال#LusailSuperCup pic.twitter.com/JRj0Vkaa9b— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 9, 2022
نرشح لكم
الإسهام الـ14 على التوالي.. زيزو يهز شباك الهلال منع الهلال من الهدف الثاني.. عواد يتألق أمام صاروخية سلمان الفرج "تاريخ عريق وحاضر من ذهب".. شاهد دخلة جمهور الزمالك قبل لقاء الهلال الأهلي يعلن موعد المؤتمر الصحفي لتقديم كولر واجتماع مع الخطيب مباشر كأس لوسيل - الهلال (1)-(1) الزمالك.. إيجالو يهدر تشكيل الهلال – إيجالو وماريجا في الهجوم أمام الزمالك.. وماتيوس بيريرا بديلا تشكيل الزمالك – الصفقات بدلاء.. وشيكابالا أساسي أمام الهلال في كأس لوسيل أكثرهم جروس وبينهم فايلر.. ماذا فعل كولر أمام المدربين الأجانب السابقين بالدوري المصري
أخر الأخبار
"لوب".. إيجالو يهز شباك الزمالك 52 دقيقة | الكرة المصرية