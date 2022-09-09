"لوب".. إيجالو يهز شباك الزمالك

سجل أوديون إيجالو مهاجم الهلال هدفا جميلا لفريقه في شباك الزمالك في المباراة التي تجمع بينهما.

ويواجه الزمالك منافسه الهلال مساء اليوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة في إطار كأس سوبر لوسيل.

وفي الدقيقة 18 مرر جوستافو كويلار بينية لإيجالو الذي استغل عدم وجود رقابة فردية عليه وضرب مصيدة التسلل.

وسدد إيجالو الكرة لوب من أعلى محمد عواد حارس مرمى الزمالك الذي لم يستطع فعل أي شيء لتسكن شباكه.

وأصبح ذلك الهدف هو الخامس لإيجالو الموسم الجاري مع الهلال في ثماني مباريات شارك فيهم وصنع هدفا.

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