"تاريخ عريق وحاضر من ذهب".. شاهد دخلة جمهور الزمالك قبل لقاء الهلال

بلافتة كُتب عليها "تاريخ عريق وحاضر من ذهب" أشعلت جماهير الزمالك الأجواء في ملعب لوسيل قبل مواجهة الهلال السعودي.

ويواجه الزمالك منافسه الهلال مساء اليوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة في إطار كأس سوبر لوسيل.

وقامت جماهير الزمالك برفع اللافتة مع هبوط واحدة أخرى رُسم عليها قميص النادي الأبيض.

"تاريخ عريق وحاضر من ذهب" جماهير الزمالك تشعل الأجواء في استاد لوسيل 🏟🏹⚪ pic.twitter.com/ny9Ex9LIOl — FilGoal (@FilGoal) September 9, 2022

كما ظهر لاعبو الزمالك بقميص الفريق الأبيض الجديد استعدادا لموسم 2022-2023.

📸الظهور الأول للزمالك بقميص الموسم الجديد 🔴⚪👕 pic.twitter.com/d98gl9OxVx — FilGoal (@FilGoal) September 9, 2022

وكان الزمالك أعلن عن قميصه الجديد مساء أمس الخميس والذي شهد تواجد كلمة "ميت عقبة" عليه، بالإضافة لرسم خريطة إفريقيا وعليها خمس نجوم في إشارة لتتويج الفريق بخمس بطولات لدوري أبطال إفريقيا.