"تاريخ عريق وحاضر من ذهب".. شاهد دخلة جمهور الزمالك قبل لقاء الهلال

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 20:04

كتب : FilGoal

جماهير الزمالك تصنع الحدث في إستاد لوسيل قبل مواجهة الهلال

بلافتة كُتب عليها "تاريخ عريق وحاضر من ذهب" أشعلت جماهير الزمالك الأجواء في ملعب لوسيل قبل مواجهة الهلال السعودي.

ويواجه الزمالك منافسه الهلال مساء اليوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة في إطار كأس سوبر لوسيل.

وقامت جماهير الزمالك برفع اللافتة مع هبوط واحدة أخرى رُسم عليها قميص النادي الأبيض.

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كما ظهر لاعبو الزمالك بقميص الفريق الأبيض الجديد استعدادا لموسم 2022-2023.

وكان الزمالك أعلن عن قميصه الجديد مساء أمس الخميس والذي شهد تواجد كلمة "ميت عقبة" عليه، بالإضافة لرسم خريطة إفريقيا وعليها خمس نجوم في إشارة لتتويج الفريق بخمس بطولات لدوري أبطال إفريقيا.

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