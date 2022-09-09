انتهت الدوري السعودي - اتحاد جدة (1) - (0) الرائد.. 3 نقاط ثمينة

يستضيف الرائد منافسه اتحاد جدة على استاد ميدنة الملك عبد الله الرياضية ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويتواجد الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي ضمن التشكيل الأساسي للمدرب البرتغالي نونو سانتو.

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ق90 طارق حامد يحصل على البطاقة الصفراء

ق66 الهدف الأول لنادي الاتحاد عن طريق أحمد حجازي بعد تمريرة إيجور كورنادو

ق53 عرضية خطيرة من طارق حامد يشتتها دفاع الرائد

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45 عرضية من عمر هوساوي ينقذها دفاع الرائد

40 بطاقة صفراء يحصل عليها أحمد حجازي مدافع الاتحاد

ق34 تسديدة قوية من رومارينيو مهاجم الاتحاد تمر بجوار مرمى الرائد

ق26 تبديل اضراري بنزول أحمد بامسعود بدلا من احمد شراحيلي الذي تعرض للإصابة.

ق5 ضغط مبكر من لاعبي الاتحاد على دفاع الرائد

انطلاق المباراة