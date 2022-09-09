الأهلي يعلن موعد المؤتمر الصحفي لتقديم كولر واجتماع مع الخطيب

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 19:19

كتب : حسام نور الدين

مارسيل كولر

أعلن الأهلي عقد مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين المقبل لتقديم مدربه الجديد مارسل كولر للإعلام والجماهير.

وكان الأهلي أعلن رسميا اليوم الجمعة تعاقده مع المدرب السويسري بعقد يمتد لعامين ويصطحب معه ثلاثة مساعدين مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء.

وأعلن الأهلي كذلك عقد كولر لاجتماع مع محمود الخطيب رئيس النادي الأحد المقبل لمناقشة كل شيء يخص التخطيط للموسم الجديد.

أخبار متعلقة
أكثرهم جروس وبينهم فايلر.. ماذا فعل كولر أمام المدربين الأجانب السابقين بالدوري المصري خبر في الجول - ميشيل يانكون يعود لمنصب مدرب حراس الأهلي مدرب الأهلي الجديد - مارسيل كولر.. مكتشف بودولسكي والصدق فلسفته

وحسبما علم FilGoal.com في السياق ذاته أن ميشيل يانكون سيعود لمنصبه كمدرب لحراس المرمى في الفريق الأول بعدما رحل عنه في عهد البرتغالي ريكاردو سواريش.

من هو كولر

"الصدق هو أفضل طريقة للتعامل مع اللاعبين. ستدفع الثمن إذا كذبت عليهم".

هكذا أجاب السويسري مارسيل كولر في حواره مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"عن السبب الأبرز لنجاح تجربته مع المنتخب النمساوي.

كولر بات أحد المرشحين بقوة لتولي تدريب النادي الأهلي خلفا للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريش.

وذكر مصدر مسؤول من الأهلي لـFilGoal.com: "مارسيل كولر أحد المرشحين لتدريب الفريق وهناك مفاوضات معه في الوقت الحالي".

ويبحث الأهلي عن مدير فني أجنبي خلفًا للبرتغالي ريكاردو سواريش الذي أقيل من منصبه بنهاية الموسم.

كولر (61 عامًا) قضى مسيرته بأكملها كلاعب في نادي جراسهوبرز، وفاز معه بالدوري السويسري 7 مرات، كما يمتلك 53 مباراة دولية مع سويسرا وشارك في يورو 1996.

كمدرب، تولى كولر مهمة تدريب فيل، وسانت جالين، وجراسهوبرز، وكولن الألماني، وبوخوم الألماني، ومنتخب النمسا، وبازل.

ولم يرتبط كولر بأي نادٍ منذ رحيله عن بازل في 2020، وكان قد حقق معه كأس سويسرا 2019.

وساهم كولر في تأهل النمسا للمرة الأولى في تاريخها إلى منافسات اليورو عبر التصفيات في 2016، بعد أن تأهلت مرة واحدة سابقة في 2008 بصفتها صاحبة الأرض.

وقاد كولر منتخب النمسا 54 مباراة وفاز في 25 لقاء وتعادل في 13 مباراة وخسر في 16 مباراة.

الأهلي كولر
نرشح لكم
الإسهام الـ14 على التوالي.. زيزو يهز شباك الهلال منع الهلال من الهدف الثاني.. عواد يتألق أمام صاروخية سلمان الفرج "لوب".. إيجالو يهز شباك الزمالك "تاريخ عريق وحاضر من ذهب".. شاهد دخلة جمهور الزمالك قبل لقاء الهلال مباشر كأس لوسيل - الهلال (1)-(1) الزمالك.. تبديل من رامون دياز تشكيل الهلال – إيجالو وماريجا في الهجوم أمام الزمالك.. وماتيوس بيريرا بديلا تشكيل الزمالك – الصفقات بدلاء.. وشيكابالا أساسي أمام الهلال في كأس لوسيل أكثرهم جروس وبينهم فايلر.. ماذا فعل كولر أمام المدربين الأجانب السابقين بالدوري المصري
أخر الأخبار
كوكا يسجل في ظهوره الأول.. ألانيا سبور يفوز على أنقرة جوتشو في الوقت القاتل 4 دقيقة | المحترفون
كوكا يسجل في ظهور الأول.. ألانيا سبور يفوز على أنقرة جوتشو في الوقت القاتل 4 دقيقة | المحترفون
بمشاركة بنشرقي.. الجزيرة يقلب الطاولة على خورفكان 39 دقيقة | الوطن العربي
الإسهام الـ14 على التوالي.. زيزو يهز شباك الهلال 40 دقيقة | الكرة المصرية
منع الهلال من الهدف الثاني.. عواد يتألق أمام صاروخية سلمان الفرج 51 دقيقة | الكرة المصرية
"لوب".. إيجالو يهز شباك الزمالك 57 دقيقة | الكرة المصرية
"تاريخ عريق وحاضر من ذهب".. شاهد دخلة جمهور الزمالك قبل لقاء الهلال ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري السعودي - اتحاد جدة (0) - (0) الرائد.. ضغط من الضيوف ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي 2 وكيل فايز سليماني لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مبدئي مع الأهلي 3 5 معلقين - موعد كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال.. القنوات الناقلة والجوائز المالية 4 في الجول يكشف جديد مفاوضات مدرب الأهلي