طارق وحجازي أساسيان مع اتحاد جدة أمام الرائد.. والبحار على مقاعد البدلاء
الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 19:15
كتب : محمود حمدي
يشارك الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي بشكل أساسي مع اتحاد جدة أمام الرائد، في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.
طارق حامد
النادي : الاتحاد
ودفع نونو سانتو المدير الفني للاتحاد بالثنائي المحترف المصري في تشكيل فريقه الأساسي.
وتواجد نور الدين البحار على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل اتحاد جدة كالآتي:
المرمى: مارسيلو جروهي
الدفاع: عمر هوساوي – أحمد حجازي – أحمد شراحيلي
الوسط: عبد الرحمن العبود – طارق حامد – إيجور كورنادو – حمدان الشمراني
الهجوم: هيلدر كوستا – رومارينهو – عبد الرزاق حمد الله.
وانضم طارق حامد لصفوف الاتحاد بداية الموسم الجاري بعد نهاية تعاقده مع الزمالك.
وفاز اتحاد جدة في أولى مبارياته في الدوري السعودي على العدالة بثلاثية دون رد وتعادل سلبيا أمام الاتفاق بالجولة الثانية.
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