انتهت كأس لوسيل - الهلال (1)4-1(1) الزمالك.. الزرق يحسمون اللقاء بركلات الترجيح

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 19:10

كتب : FilGoal

زيزو يحتفل بهدف الزمالك أمام الهلال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والهلال في كأس لوسيل بين بطلي الدوريين المصري والسعودي.

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نهاية المباراة بفوز الهلال على الزمالك بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح.

-أندري كاريو يسجل الركلة الرابعة.

-المعيوف يتصدى لركلة الترجيح من الونش.

-فييتو يسجل الركلة هذه المرة.

تقنية الفيديو تعيد ركلة الترجيح

-محمد عوااد يتصدى لركلة فييتو

-روقا يسجل الركلة الثانية لـ الزمالك

-سالم الدوسري يسجل الركلة الثانية لـ الهلال

-زيزو يهدر الأولى لـ الزمالك

-إيجالو يسجل الركلة الأولى لـ الهلال

بداية ركلات الترجيح

نهاية الوقت الأصلي.. إلى ركلات الترجيح

ق. 90 يوسف أسامة نبيه يمر ويسدد من خارج منطقة الجزاء لكن فوق المرمى.

ق. 89 عبد الله جمعة يشارك بدلا من أحمد فتوح.

ق. 85 عرضية من الشهراني ورأسية من ديلجادو بعيدة عن المرمى.

ق. 84 لوشيانو فييتو يشارك بدلا من سلمان الفرج.

ق. 83 إنذار لـ الجحفلي بعد عرقلة إبراهيما نداي.

ق. 82 طولية رائعة من روقا إلى إمام عاشور الذي أرسل بينية إلى زيزو، وزيزو سدد بجانب المرمى.

ق. 78 يوسف أسامة نبيه وزكريا الوردي يشاركان مع الزمالك بدلا من سيف الدين الجزيري، وحمزة المثلوثي.

ق. 75 إنذار لـ سلمان الفرج بسبب ركل الكرة بعد الصفارة.

ق. 71 عرضية من الشهرني ينقذها حسام عبد المجيد.

ق. 67 عرصية أخرجها الدفاع وقابلها الجزيري بتصويبة فوق المرمى.

ق. 66 أخطر فرص اللقاء من الهلال. انطلاقة رائعة من سعود عبد الحميد وعرضية أرضية وتصويبة من سالم الدوسري بجانب القائم بقليل.

ق. 64 ميشيل ديلجادو يشارك بدلا من موسى ماريجا.

ق. 59 طولية يمهدها الشهراني برأسية إلى إيجالو الذي سدد على الطائر بجانب القائم.

ق. 53 تصويبة من كويلار بعيدة عن المرمى.

ق. 46 إنذار لـ إبراهيما نداي في أول دقيقة مع الزمالك.

دخول إبراهيما نداي ومحمد أشرف "روقا" مع بداية الشوط الثاني بدلا من شيكابالا، وسيد عبد الله "نيمار".

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 تبادل راائع للكرة بين ماريجا وإيجالو، وماريجا ينفرد ويسدد لكن عواد يتألق ويحولها إلى ركنية.

ق. 34 عرضية من ماريجا والشهراني يسدد بقوة بجانب القائم.

ق. 32 جووووول التعاااادل. بينية من إمام عاشور إلى الجزيري الذي انفرد وسدد ليتصدى لها المعيوف ويتابعها زيزو في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 30 تصويبة قووووية من سلمان الفرج ومحمد عواد يتألللق ويتصدى لها ببراعة.

ق. 27 تصويبة من إمام عاشور لكن بعيدة عن المرمى.

ق. 19 هدف أول لـ الهلال. بينية من جوستافو كويلار إلى إيجالو الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة ساقطة فوق محمد عواد في المرمى مسجلا الأول.

ق. 13 الجزيري يتوغل ويدخل منطقة الجزاء ويرسل عرضية بعيييدة عن زيزو المنفرد بالمرمى ليضيع الهدف الأول.

ق. 9 عرضية من سعود عبد الحميد ينقذها الونش برأسه قبل ماريجا ويتحصل على مخالفة.

ق. 5 كرة ثابتة نفذها سلمان الفرج في الحائط لتصل إلى موسى ماريجا الذي سدد ويتألق عواد في تحويلها إلى ركنية بصعوبة.

ق. 2 عرضية من ياسر الشهراني إلى إيجالو الذي استلم الكرة وتدخل الونش أمامه سريعا.

ق. 1 انطلاقة أولى من نيمار وتمريرة إلى الجزيري الذي أرسل عرضية أرضية قابلها زيزو بتصويبة في الدفاع.

بداية المباراة

كأس لوسيل الزمالك الهلال
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