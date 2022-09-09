تشكيل الهلال – إيجالو وماريجا في الهجوم أمام الزمالك.. وماتيوس بيريرا بديلا

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 18:48

كتب : محمود حمدي

إيجالو

يعتمد رامون دياز مدرب الهلال على الثنائي أوديون إيجالو وموسى ماريجا في قيادة هجومه خلال مواجهة الزمالك.

ويلعب الزمالك ضد الهلال على استاد لوسيل بالدوحة العاصمة القطرية ضمن نهائي كأس سوبر لوسيل.

كما يتواجد سالم الدوسري وأندريه كاريو في التسكيل الأساسي لحامل لقب الدوري اسلعودي للمحترفين في مواجهة حامل لقب الدوري المصري.

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ويغيب عن صفوف الهلال الثلاثي المصاب، جانج هيون سو وصالح الشهري وعبد الإله المالكي.

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وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة الهلال كالتالي:

حراسة المرمي: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني – محمد جحفلي – علي البليهي – سعود عبد الحميد

ثنائي الإرتكاز: جوستافو كويلار – سلمان الفرج

أمامهما: أندري كاريو – سالم الدوسري – موسى ماريجا

الهجوم: أوديون إيجالو.

ويتواجد ماتيوس بيريرا على مقاعد البدلاء رفقة كل من: محمد العويس وحبيب الوطيان وخليفة الدوسري وعبد الله عطيف ومحمد كنو وميشايل ديلجادو ولوسيانو فييتو وعبد الله الحمدان.

الهلال الزمالك كأس سوبر لوسيل
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