تشكيل الزمالك – الصفقات بدلاء.. وشيكابالا أساسي أمام الهلال في كأس لوسيل

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 18:47

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك ضد الاتحاد السكندري

يقود محمود عبد الرازق "شيكابالا" تشكيل الزمالك أمام الهلال، فيما تتواجد الصفقات الجديدة على مقاعد البدلاء.

أعلن جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الهلال في كأس لوسيل بعد قليل.

تشكيل الزمالك شهد البدء بـ شيكابالا كأساسي بجانب أحمد سيد "زيزو"، وسيف الدين الجزيري في الهجوم.

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ويستمر فيريرا باللعب بـ ثلاثي دفاعي مكون من حمزة المثلوثي، ومحمود حمدي "الونش"، وحسام عبد المجيد.

ويبدأ سيد عبد الله "نيمار"، بجانب إمام عاشور في وسط الملعب رفقة محمد عبد الغني.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد.

الوسط: سيد عبد الله "نيمار" – إمام عاشور – محمد عبد الغني – أحمد فتوح.

الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" – سيف الين الجزيري – أحمد سيد "زيزو".

ويتواجد إبراهيما نداي، وزكريا الوردي الوافدان الجديدان على مقاعد البدلاء.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد نديم – سيد عطية.

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الشافي – محمد طارق – عبد الله جمعة.

الوسط: محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" – زكريا الوردي – سيف فاروق جعفر.

الهجوم: إبراهيما نداي – يوسف أسامة نبيه.

ويلتقي الزمالك مع الهلال بعد قليل في كأس لوسيل بمناسبة افتتاح إستاد لوسيل في قطر، والذي سيستضيف نهائي كأس العالم 2022 بعد أقل من ثلاثة أشهر.

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