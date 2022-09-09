خبر في الجول - ميشيل يانكون يعود لمنصب مدرب حراس الأهلي

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 18:33

كتب : أحمد الخولي

ميشيل يانكون - الأهلي

قرر النادي الأهلي عودة ميشيل يانكون المدرب البلجيكي لمنصب مدرب الحراس رفقة مارسيل كولر المدرب الجديد للفريق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي سيعيد ميشيل يانكون لمنصب مدرب حراس الأهلي، مع استمرار سيد عبد الحفيظ كمدير للكرة، وسامي قمصان كمدرب عام.

كان الأهلي قد أعلن تولي مارسيل كولر المدرب السويسري، مهمة تدريب الفريق لمدة موسمين، على أن يحضر معه ثلاثة مساعدين.

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وسيرافق كولر مدرب أحمال، ومحلل أداء، ومدرب أجانب، لينضم لهم ميشيل يانكون وسامي قمصان.

يذكر أن ميشيل يانكون سبق وتولى تدريب حراس الأهلي رفقة ريني فايلر، ومن بعده بيتسو موسيماني، قبل أن يرحل عن الفريق الأول في عهد ريكاردو سواريش، ويتولى مهمة الإشراف على حراس قطاع الناشئين في النادي.

من هو كولر

"الصدق هو أفضل طريقة للتعامل مع اللاعبين. ستدفع الثمن إذا كذبت عليهم".

هكذا أجاب السويسري مارسيل كولر في حواره مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"عن السبب الأبرز لنجاح تجربته مع المنتخب النمساوي.

كولر بات أحد المرشحين بقوة لتولي تدريب النادي الأهلي خلفا للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريش.

وذكر مصدر مسؤول من الأهلي لـFilGoal.com: "مارسيل كولر أحد المرشحين لتدريب الفريق وهناك مفاوضات معه في الوقت الحالي".

ويبحث الأهلي عن مدير فني أجنبي خلفًا للبرتغالي ريكاردو سواريش الذي أقيل من منصبه بنهاية الموسم.

كولر (61 عامًا) قضى مسيرته بأكملها كلاعب في نادي جراسهوبرز، وفاز معه بالدوري السويسري 7 مرات، كما يمتلك 53 مباراة دولية مع سويسرا وشارك في يورو 1996.

كمدرب، تولى كولر مهمة تدريب فيل، وسانت جالين، وجراسهوبرز، وكولن الألماني، وبوخوم الألماني، ومنتخب النمسا، وبازل.

ولم يرتبط كولر بأي نادٍ منذ رحيله عن بازل في 2020، وكان قد حقق معه كأس سويسرا 2019.

وساهم كولر في تأهل النمسا للمرة الأولى في تاريخها إلى منافسات اليورو عبر التصفيات في 2016، بعد أن تأهلت مرة واحدة سابقة في 2008 بصفتها صاحبة الأرض.

وقاد كولر منتخب النمسا 54 مباراة وفاز في 25 لقاء وتعادل في 13 مباراة وخسر في 16 مباراة.

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