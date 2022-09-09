بعد إيبوكا وأحمد ياسر ريان.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع زلاكة

أتم نادي سيراميكا كليوباترا إجراءات التعاقد مع محمود عبد الحفيظ "زلاكة" لاعب بترول أسيوط.

وأعلن سيراميكا تعاقده مع زلاكة لمدة 5 سنوات بداية من الموسم المقبل.

وأوضح سيراميكا كليوباترا ان التعاقد مع زلاكة جاء بناء على رغبة أحمد سامي المدير الفني للفريق.

وأعلن هشام عبد المنعم المدير الفني لـ بترول أسيوط في وقت سابق عبر FilGoal.com عن انتقال لاعبه إلى الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد المنعم: "اللاعب انتقل إلى سيراميكا كليوباترا بعد أن تلقى عروض من المقاولون العرب والمصري وأسوان".

وسجل زلاكة 6 أهداف الموسم الماضي قبل أن يتعرض لإصابة في شهر فبراير.

وسجل زلاكة مؤخرا هدفين في مباراة ودية أمام وادي دجلة.

ويواصل سيراميكا كليوباترا تدعيماته القوية بعد ضم أحمد ياسر ريان وجون إيبوكا في خط هجومه.