منتخب مصر للشباب يستدعي لاعب مونشنجلادباخ.. وموقف اللاعب

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 18:01

كتب : وسيم أحمد

مصطفى أشرف - لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني

يستعد اللاعب الألماني صاحب الأصول المصرية مصطفى أشرف للظهور الدولي الأول رفقة منتخب مصر للشباب.

وتلقى لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ أول استدعاء من قبل المنتخب الذي يقوده محمود جابر.

ويدخل منتخب مصر للشباب معسكرا مغلقا يبدأ في الرابع عشر من الشهر الجاري.

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وكان FilGoal.com قد قدم حلقة عن اللاعب منذ أكثر من عام عبر برنامجه The Scout كشاف النجوم .

وشدد أشرف مصطفى والد اللاعب في تصريحات سابقة لـ FilGoal.comعن استعداده ونجله لتلبية نداء منتخب مصر.

قال والد اللاعب في وقت سابق: "لم يتحدث معنا أحد، ولكن نؤكد مرة أخرى أن بابنا مفتوح لمصر سواء كان ذلك للمنتخب الأول أو الأوليمبي، ولكن إذا كانت هناك رغبة حقيقية في ضم نجلي فأتمنى أن يكون ذلك في أقرب وقت".

وأضاف: "الأمور تتم بسرعة كبيرة جدا في عالم كرة القدم، ونجلي حاليا في منتخب شباب ألمانيا. ولكن إذا لعب مباراة واحدة مع المنتخب الأول فالأمور ستكون قد حسمت ولن يعد ممكنا له تمثيل للمنتخب المصري".

ويلعب مصطفى أشرف في خط الوسط وسبق وتم تصعيده للفريق الأول بنادي بروسيا مونشنجلادباخ في أكثر من مناسبة.

وشارك صاحب الـ18 عاما مع فريق بروسيا مونشنجلادباخ خلال 4 مباريات وسجل هدفا وصنع آخر خلال الموسم الجاري

منتخب مصر للشباب مصطفى أشرف محمود جابر
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