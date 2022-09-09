قائمة برشلونة – ظهور أول لـ ألونسو وبيليرين أمام قادش

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة عن قائمة فريقه لمواجهة قادش في الجولة الخامسة للدوري الإسباني مساء السبت.

وشهدت القائمة الظهور الأول للثنائي هيكتور بيليرين وماركوس ألونسو بعد انضمامهما في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

ورغم تواجد ألونسو كظهير أيسر، يستمر أيضًا الشاب أليكس بالدي في القائمة رفقة جوردي ألبا.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد قادش في المركز 20 -الأخير- دون رصيد ودون أهداف.

قائمة برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – إنياكي بينيا – أرناو تيناس

الدفاع: رونالد أراوخو – أندرياس كريستينسن – إيريك جارسيا – جيرارد بيكيه – جول كوندي – سيرجي روبيرتو – هيكتور بيليرين – ماركوس ألونسو – جوردي ألبا – أليكس بالدي

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – بيدري – جافي – فرانك كيسي – فرينكي دي يونج – بابلو توري

الهجوم: روبيرت ليفاندوفسكي – عثمان ديمبيلي – رافينيا – أنسو فاتي – فيران توريس – ممفيس ديباي