قائمة البرازيل – ظهور أول لمدافع يوفنتوس وعودة فيرمينو.. وغياب داني ألفيش

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن قائمة بلاده لخوض غمار التوقف الدولي لشهر سبتمبر.

وشهدت القائمة استدعاء بريمير مدافع يوفنتوس لأول مرة، كما عاد روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول لأول مرة منذ كوبا أمريكا 2011.

في المقابل، يغيب المخضرم داني ألفيش ظهير أونام المكسيكي، وثنائي هجومي أرسنال: جابرييل جيسوس، وجابرييل مارتينيلي.

كما يبتعد فيليبي كوتينيو صانع ألعاب أستون فيلا، ورينان لودي ظهير نوتنجهام فورست، وإيمرسون رويال ظهير توتنام هوتسبير، وجابرييل ماجاليس قلب دفاع أرسنال.

وتلتقي البرازيل بـ غانا وديًا يوم 23 سبتمبر في مدينة لوهافر الفرنسية، ثم تواجه تونس يوم 27 سبتمبر في العاصمة باريس.

وتتواجد البرازيل في كأس العالم 2022 بمجموعة تضم صربيا، وسويسرا، والكاميرون.

قائمة البرازيل:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي) – إيدرسون مورايش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – ويفيرتون (بالميراس)

الدفاع: إيدير ميليتاو (ريال مدريد الإسباني) – تياجو سيلفا (تشيلسي الإنجليزي) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي) – بريمير (يوفنتوس الإيطالي) – روجر إيبانيز (روما الإيطالي) – دانيلو (يوفنتوس الإيطالي) – أليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي) – أليكس تيليس (إشبيلية الإسباني)

الوسط: كاسيميرو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – فابينيو (ليفربول الإنجليزي) – فريد (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – برونو جيمارايش (نيوكاسل يونايتد الإنجليزي) – لوكاس باكيتا (وست هام يونايتد الإنجليزي) – إيفرتون ريبيرو (فلامنجو)

الهجوم: نيمار جونيور (باريس سان جيرمان الفرنسي) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني) – روبيرتو فيرمينو (ليفربول الإنجليزي) – أنتوني (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – رودريجو (ريال مدريد الإسباني) – رافينيا (برشلونة الإسباني) – ريتشارلسون (توتنام هوتسبير الإنجليزي) – ماتيوس كونيا (أتليتكو مدريد الإسباني) – بيدرو (فلامنجو)