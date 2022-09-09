كادينا كوبي: مشاجرة بالأيدي بين رئيس رايو ووكيل دي توماس أثناء التفاوض على ضمه

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 16:52

كتب : FilGoal

راؤول دي توماس

شهد نادي رايو فايكانو الإسباني واقعة غريبة اليوم الجمعة، بدخول رئيسه مارتين بريسا في شجار بالأيدي مع وكيل راؤول دي توماس لاعب إسبانيول.

دي توماس حاول الانتقال إلى رايو في فترة الانتقالات الصيفية، وبعد موافقة إسبانيول، تأخر النادي الكتالوني في إرسال الوثائق، لتتعثر الصفقة.

وأشارت إذاعة "كادينا كوبي" الإسباني أن بريسا اجتمع اليوم الجمعة مع ممثلي دي توماس لبحث ضمه في فترة الانتقالات الشتوية.

أخبار متعلقة
قصة دي خيا الأيقونية تتكرر بعد 7 سنوات.. تأخر "فاكس" يحبط انتقال دي توماس إلى رايو فايكانو بعد يومين من انضمامه.. برايثوايت يسجل هدف انتصار إسبانيول على أتليتك بلباو أنشيلوتي: مدرب ريال مدريد فاز بالرهان.. وأشركت روديجير لإيقاف نجم إسبانيول موندو ديبورتيفو: برايثويت يخضع للفحص الطبي في إسبانيول

لكن عندما تم التطرق لعمولات الوكيل، حدثت مشادة كلامية بين الطرفين، ليقوم بريسا بضرب الوكيل في رأسه، ويرد عليه الوكيل بنطحة في الأنف.

واضطر بريسا رئيس رايو إلى الذهاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، قبل أن يتقدّم ببلاغ في الشرطة ضد الوكيل.

أزمة دي توماس

دي توماس (27 عامًا) مهاجم دولي إسباني يتواجد في إسبانيول منذ انضمامه إليه قادمًا من بنفيكا عام 2020 مقابل 22 مليون يورو.

وتألق دي توماس مع إسبانيول وسجل بقميصه 45 هدفًا في 89 مباراة، بالإضافة إلى صناعة 6 أهداف.

لكن قبل انطلاق الموسم الحالي، طلب دي توماس الرحيل عن الفريق الكتالوني، وتغيّب عن مباريات الفريق مطلع الدوري في ما اعتبره البعض بإصابة سياسية.

وسبق لـ دي توماس التألق مع رايو فايكانو عندما لعب له معارًا من ريال مدريد بين 2017 و2019، إذ سجل له وقتها 38 هدفًا في 66 مباراة.

وحاول دي توماس العودة إلى رايو بصيف 2022، وتوصل الناديان لاتفاق بالفعل قبل 15 دقيقة فقط على نهاية سوق الانتقالات.

لكن إسبانيول تأخر في إرسال الوثائق، لتتعثر الصفقة على طريقة "فاكس دي خيا" الشهير، ويضطر دي توماس للاستمرار مع إسبانيول.

في الوقت نفسه، وتزامنًا مع أنباء المشاجرة العنيفة بين رئيس رايو ووكيل دي توماس، فجّرت منصة Relevo الإسبانية مفاجأة بشأن اللاعب.

وقالت المنصة أن دي توماس يحظى باهتمام الشارقة الإماراتي، إذ لا تزال فترة القيد مفتوحة هناك مما يسمح له بمغادرة إسبانيول.

وسبق للشارقة التعاقد مع باكو ألكاسير وميراليم بيانيتش خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويعيش دي توماس وضعًا صعبًا قبل أسابيع على مونديال قطر، إذ بات من المرجح ألا يعوّل عليه لويس إنريكي.

ويمتلك دي توماس 4 مباريات دولية مع إسبانيا، آخرها في شهر

يونيو الماضي أمام التشيك بدوري الأمم الأوروبية.

راؤول دي توماس إسبانيول رايو فايكانو الدوري الإسباني
نرشح لكم
قائمة برشلونة – ظهور أول لـ ألونسو وبيليرين أمام قادش قفزة اقتصادية هائلة لـ برشلونة.. "لاليجا" تعلن عن سقف رواتب أندية الدوري الإسباني مؤتمر تشافي: نريد الانتقام كرويا من قادش.. وهذا موقفي من تصريحات جوردي ألبا كادينا سير: برشلونة يعتبر جريزمان لاعبا لـ أتليتكو ويطالبه بـ 40 مليون يورو فورا ألبا: طالما كنت واضحا لكن الجميع ليسوا مثلي إذاعة ماركا: مدة غياب بنزيمة ستصل إلى ثلاثة أسابيع أس: بنزيمة يغيب 10 أيام.. سيلحق بمواجهة أتليتكو مدريد رئيس أتليتكو: لا أتدخل في ما يحدث مع جريزمان.. وموراتا وفيليكس على الأرض طوال اللقاء
أخر الأخبار
منتخب مصر للشباب يستدعي لاعب مونشنجلادباخ.. وموقف اللاعب 18 دقيقة | المحترفون
مدرب الأهلي الجديد - مارسيل كولر.. مكتشف بودولسكي والصدق فلسفته 22 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يتعاقد مع مارسيل كولر 29 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة برشلونة – ظهور أول لـ ألونسو وبيليرين أمام قادش 46 دقيقة | الدوري الإسباني
قائمة البرازيل – ظهور أول لمدافع يوفنتوس وعودة فيرمينو.. وغياب داني ألفيش ساعة | أمريكا
كادينا كوبي: مشاجرة بالأيدي بين رئيس رايو ووكيل دي توماس أثناء التفاوض على ضمه ساعة | الدوري الإسباني
كرة نسائية - بعد ارتباك العلاقة ومزاعم ممارسات تعسفية.. برشلونة يعلن رحيل جيوفانا كيروش ساعة | الكرة الأوروبية
أس: الولايات المتحدة مرشح قوي لاستضافة كأس العالم للأندية ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي 2 وكيل فايز سليماني لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مبدئي مع الأهلي 3 5 معلقين - موعد كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال.. القنوات الناقلة والجوائز المالية 4 في الجول يكشف جديد مفاوضات مدرب الأهلي