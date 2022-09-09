كادينا كوبي: مشاجرة بالأيدي بين رئيس رايو ووكيل دي توماس أثناء التفاوض على ضمه

شهد نادي رايو فايكانو الإسباني واقعة غريبة اليوم الجمعة، بدخول رئيسه مارتين بريسا في شجار بالأيدي مع وكيل راؤول دي توماس لاعب إسبانيول.

دي توماس حاول الانتقال إلى رايو في فترة الانتقالات الصيفية، وبعد موافقة إسبانيول، تأخر النادي الكتالوني في إرسال الوثائق، لتتعثر الصفقة.

وأشارت إذاعة "كادينا كوبي" الإسباني أن بريسا اجتمع اليوم الجمعة مع ممثلي دي توماس لبحث ضمه في فترة الانتقالات الشتوية.

🚨 Noticia @partidazocope 💥 Informa @isaacfouto 😱 Anoche se pelearon Martín Presa (presidente del @RayoVallecano) y el agente de @RaulDeTomas9 👊🏻 Negociaron el fichaje para el mercado invernal, y acabaron enfrentándose 🏥 Presa tuvo que acudir al hospital 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/JnhFpjF1VG — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 9, 2022

لكن عندما تم التطرق لعمولات الوكيل، حدثت مشادة كلامية بين الطرفين، ليقوم بريسا بضرب الوكيل في رأسه، ويرد عليه الوكيل بنطحة في الأنف.

واضطر بريسا رئيس رايو إلى الذهاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، قبل أن يتقدّم ببلاغ في الشرطة ضد الوكيل.

🚨 Noticia @partidazocope 💥 Informa @isaacfouto 😱 Martín Presa asegura que fue agredido por Iván García, agente de @RaulDeTomas9 👃🏻 El presidente del @RayoVallecano denunció haber recibido un cabezazo en la nariz 🏥 Fue atendido en un hospital de Madrid 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/gOBoEW0MP6 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 9, 2022

أزمة دي توماس

دي توماس (27 عامًا) مهاجم دولي إسباني يتواجد في إسبانيول منذ انضمامه إليه قادمًا من بنفيكا عام 2020 مقابل 22 مليون يورو.

وتألق دي توماس مع إسبانيول وسجل بقميصه 45 هدفًا في 89 مباراة، بالإضافة إلى صناعة 6 أهداف.

لكن قبل انطلاق الموسم الحالي، طلب دي توماس الرحيل عن الفريق الكتالوني، وتغيّب عن مباريات الفريق مطلع الدوري في ما اعتبره البعض بإصابة سياسية.

وسبق لـ دي توماس التألق مع رايو فايكانو عندما لعب له معارًا من ريال مدريد بين 2017 و2019، إذ سجل له وقتها 38 هدفًا في 66 مباراة.

وحاول دي توماس العودة إلى رايو بصيف 2022، وتوصل الناديان لاتفاق بالفعل قبل 15 دقيقة فقط على نهاية سوق الانتقالات.

لكن إسبانيول تأخر في إرسال الوثائق، لتتعثر الصفقة على طريقة "فاكس دي خيا" الشهير، ويضطر دي توماس للاستمرار مع إسبانيول.

في الوقت نفسه، وتزامنًا مع أنباء المشاجرة العنيفة بين رئيس رايو ووكيل دي توماس، فجّرت منصة Relevo الإسبانية مفاجأة بشأن اللاعب.

وقالت المنصة أن دي توماس يحظى باهتمام الشارقة الإماراتي، إذ لا تزال فترة القيد مفتوحة هناك مما يسمح له بمغادرة إسبانيول.

Raúl de Tomás negocia con el Sharjah, club de los Emiratos Árabes Unidos. Quiere abandonar el Espanyol y, tras cerrarse el mercado de las grandes ligas, explora otras opciones. 📌 Es el mismo que ha fichado a Pjanic. 📌 Iría traspasado. ✍️ @MatteMoretto pic.twitter.com/3Cr16dQbd0 — Relevo (@relevo) September 9, 2022

وسبق للشارقة التعاقد مع باكو ألكاسير وميراليم بيانيتش خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويعيش دي توماس وضعًا صعبًا قبل أسابيع على مونديال قطر، إذ بات من المرجح ألا يعوّل عليه لويس إنريكي.

ويمتلك دي توماس 4 مباريات دولية مع إسبانيا، آخرها في شهر

يونيو الماضي أمام التشيك بدوري الأمم الأوروبية.