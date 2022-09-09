أس: الولايات المتحدة مرشح قوي لاستضافة كأس العالم للأندية

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخها.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن الولايات المتحدة باتت مرشحًا قويًا لاستضافة النسخة المقبلة المفترض إقامتها في فبراير 2023.

وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة في وضع أقوى من الإمارات العربية المتحدة أو الصين الراغبتين في استضافة الحدث.

ولا يزال مصير تلك النسخة ضبابيًا خصوصًا مع ازدحام جدول فيفا التي تنظم كأس العالم على أرض قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وتم اختيار أسبوع 6 فبراير إلى 12 فبراير كموعد مبدئي لمباراتي نصف نهائي ونهائي مونديال الأندية.

وأقيمت النسخة الماضية في أبو ظبي بين 3 و12 فبراير، وتوج بها تشيلسي على حساب بالميراس البرازيلي، فيما حل الأهلي ثالثًا والهلال رابعًا.

ويشارك في النسخة المقبلة -حال إقامتها- ريال مدريد بطل أوروبا، والوداد بطل المغرب، وسياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية، وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، وفريق ممثل عن الدولة المنظمة للبطولة.

ويتحدد بطل أمريكا الجنوبية يوم 29 أكتوبر المقبل إما فلامنجو البرازيلي أو مواطنه أتليتكو باراناينسي.

وتكمن مشكلة أخرى في موعد تحديد بطل آسيا، إذ يقام نهائي دوري الأبطال بنظام الذهاب والإياب يومي 19 و26 فبراير المقبل.

واستضافت البرازيل أول نسخة من مونديال الأندية عام 2000، ثم استضافت اليابان نسخ 2005، 2006، 2007، 2008، 2011، 2012، 2015، 2016.

بينما استضافت الإمارات نسخ 2009، 2010، 2017، 2018، 2021.

واستضاف المغرب نسختي 2014 و2015، بينما استضافت قطر نسختي 2019 و2020.