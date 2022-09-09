قفزة اقتصادية هائلة لـ برشلونة.. "لاليجا" تعلن عن سقف رواتب أندية الدوري الإسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "لاليجا"، عن السقف الجديد لرواتب أندية الدرجتين الأولى والثانية.

وشهد سقف رواتب برشلونة قفزة هائلة بالمقارنة مع مارس الماضي.

وارتفع سقف رواتب برشلونة إلى 656 مليون و429 ألف يورو، بعد أن كان -144 مليون في مارس الماضي.

لكن بعد تفعيل 4 رافعات اقتصادية وبيع النادي لأسهم عديدة من أصوله، استعاد برشلونة عافيته ورفع سقف رواتبه بحوالي 800 مليون يورو دفعة واحدة.

رغم ذلك، يظل ريال مدريد متصدرًا لتلك القائمة بأعلى سقف للرواتب، بواقع 683 مليون و462 ألف يورو، ويأتي أتليتكو مدريد ثالثًا بسقف رواتب 341 مليون و40 ألف يورو.

ويأتي إشبيلية رابعًا بسقف رواتب بلغ 199 مليون و855 ألف يورو، وفياريال خامسًا بواقع 151 مليون و206 ألف يورو.

وفي القسم الثاني، يتصدر غرناطة القائمة بسقف رواتب 29 مليون و126 ألف يورو.

بينما تتبع ميزانية فياريال (ب) الفريق الأول المتواجد في الدوري الممتاز.

ويعد نادي لوجو صاحب أقل سقف للرواتب بين أندية الدرجتين بواقع 4 ملايين و277 ألف يورو.

وشهد سقف الرواتب العام في الدوري الإسباني الممتاز قفزة واضحة بالمقارنة مع مارس الماضي، إذ وصل إلى 3 مليار و52 مليون و69 ألف يورو، بعد أن كان 2 مليار و46 مليون و98 ألف يورو في مارس.

ويعد سقف الرواتب نظام اقتصادي تفرضه رابطة الدوري الإسباني على أنديتها لتحجيم الصرف وتجنب وقوعهم في ديون طائلة تؤدي إلى إفلاس الأندية كما حدث في السابق.

ويتم احتساب سقف الرواتب بناءً على دخل النادي من حقوق البث التلفيزيوني وتذاكر المباريات والإعلانات وغيرها.

ولا يُسمَح لأي نادٍ بتسجيل لاعبين أكثر من سقف الرواتب المسموح، مما شكّل تحديات أمام عدة أندية في المسابقة قبل غلق سوق الانتقالات أبرزها برشلونة وريال بيتيس وأتليتكو مدريد.