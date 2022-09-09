كرة نسائية - بعد ارتباك العلاقة ومزاعم ممارسات تعسفية.. برشلونة يعلن رحيل جيوفانا كيروش

أعلن نادي برشلونة رحيل جيوفانا كيروش لاعبة الفريق العائدة من الإعارة إلى صفوف أرسنال.

ولم تحدد مدة التعاقد أو الإعلان عن الصفقة من جانب أرسنال لتوقف النشاط الرياضي بسبب وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

كيروش كانت قد انضمت عام 2020 إلى برشلونة من مدريد إف سي سي عندما كانت تبلغ 17 عاما ثم غادرت الصيف الماضي إلى ليفانتي على سبيل الإعارة.

جيوفانا قد خرجت مارس الماضي برسالة إلى خوان لابورتا رئيس برشلونة تكشف فيها تفاصيل تعرضها للممارسات تعسفية داخل النادي

وكتبت جيوفانا: "لم يكن من السهل التحدث عن ذلك، لكن أظن أن هذا هو الوقت المناسب لقول ذلك".

وأضافت "انضممت إلى برشلونة ب في عام 2020 عندما كنت 17 عاما، في البداية تلقيت معاملة جيدة من جانب الجميع لكن عندما تم استدعائي من جانب منتخب البرازيل وسافرت تغيرت المعاملة تماما".

وتابعت "الفريق الطبي بالنادي استدعاني وقالوا لي أني أعاني من أعراض فيروس كورونا ولابد أن أظل في المنزل وحبسوني بطريقة غير قانوينة وحرمت من الذهاب مع الفريق للمشاركة في مباراة في كأس إسبانيا".

واستمرت "وعندما تعافيت تماما من الأعراض انضممت إلى معسكر منتخب البرازيل في الولايات المتحدة، وعندما عدت تم استدعائي من جانب إدارة النادي وأخبروني كيف أتجرأ للذهاب دون موافقة من النادي، شعرت بالرعب بسبب الطريقة التي تحدثوا معي بها".

واختتمت "نادي برشلونة ليس مسؤولاً بشكل مباشر عن هذا الانتهاك، لكنهم مسؤولون فقط عن ضمان سلامتي الصحية والعقلية، وأتمنى أن يتم اتخاذ إجراء بخصوص ذلك".

Carta abierta al Presidente del FC Barcelona — Gio 🇧🇷 (@gio9queiroz) March 29, 2022

برشلونة يرد على الاتهامات

برشلونة جينها نفى مزاعم اللاعبة جيوفانا كيروش كوستا بأنها تعرضت لـ "سلوك مسيء" في النادي الكتالوني حسبما نشر "ذا أثلتيك".

وكان التعليق الوحيد الذي صدر من النادي كالآتي: "مزاعم الإساءة المعنوية والتحرش في النادي والعنف النفسي غير صحيحة، كانت جيوفانا مصابة بالفعل بفيروس كورونا، وأخبرها النادي أنها لا تستطيع السفر إلى أورلاندو في الولايات المتحدة مع المنتخب البرازيلي بسبب لوائح الحكومة الإسبانية".

وشاركت جيوفانا مع رديف برشلونة في 13 مباراة سجلت خلالها 7 أهداف قبل أن تنتقل إلى ليفانتي على سبيل الإعارة.

وظهرت صاحبة الـ 19 عاما مع ليفانتي الموسم الماضي في 31 مباراة سجلت خلالها 11 هدفا.