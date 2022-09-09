نيمار يوضح مساعدته لـ ميسي للتأقلم في باريس سان جيرمان

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 15:57

كتب : FilGoal

ميسي نيمار مبابي

كشف نيمار لاعب باريس سان جيرمان دوره في مساعدة لـ ليونيل ميسي زميله في الفريق للتأقلم.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

ميسي انتقل إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي في صفقة انتقال حر ليرحل عن برشلونة بعد شراكة استمرت 20 عاما.

ولم يقدم ميسي الأداء المأمول حتى الآن مع الفريق الباريسي، كما خرج لأول مرة منذ 17 عاما من قائمة المرشحين لـ جائزة بالون دور.

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وقال نيمار بخصوص تأقلم ميسي: "عرفت ليو منذ فترة طويلة، عندما انضم للفريق كنت أساعده في الملعب والتدريبات من خلال التحدث معه".

وأضاف "من الصعب أن تقوم بالتغيير، أنه كان في برشلونة لأعوام عديدة، الآن تغير كل شيء له ولعائلته".

وتابع "أعتقد أنه يتحسن الآن، بدأ أن يشعر أنه في منزله، أريده أن يستمتع، أن نستمتع معا. أمامنا الكثير من التحديات، لكنني متأكد من أنه يمكننا التغلب عليها".

وعن موسمه حتى الآن، أوضح "أنا في حالة بدنية جيدة، بدأنا الموسم بشكل جيد للفوز باللقب، سجلت وصنعت. لا أظن أن هناك بداية أفضل من ذلك".

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