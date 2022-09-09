بعد تألقه أمام ليفربول.. إصابة وغياب طويل لـ أوسيمين

أعلن نادي نابولي إصابة من الدرجة الثانية لـ فيكتور أوسيمين لاعب الفريق في عضلات الفخذ.

فيكتور أوسيمين النادي : نابولي نابولي

وشارك أوسيمين في فوز نابولي برباعية مقابل هدف أمام ليفربول لكن أُجبر على الخروج بسبب الإصابة.

وبحسب كالتشيو ميركاتو فإن مدة غياب اللاعب قد تصل إلى خمسة أسابيع.

وكان أوسيمين قد تعرض لإصابة في المباراة السابقة لـ نابولي في الدوري، أيام قبل مواجهة ليفربول وغاب عن التدريبات يومين.

وعاد المهاجم النيجيري في اليوم الأخير وظهر في قائمة الفريق التي واجهت ليفربول بل وشارك أساسيا أيضًا.

ويستعد نابولي لمواجهة سبيتسيا في استاد مارادونا غدًا السبت في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

قبل أن يطيروا إلى اسكتلندا لمقابلة رينجرز في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

ويحتل نابولي المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة بعد 3 فوز وتعادلين.