فايز سليماني.. المعجزة القمرية وزميل تاو السابق الذي عومل "كمصاب بالطاعون"

"يقال إن الشجرة لا تبلغ سن النضج إلا بعد عشرين عاما حيث تعطي أزهارا على الجزر لتأخذها فرنسا لتكون أثمن أنواع العطور، بالتالي من الطبيعي أن يطلق لقب (أرخبيل العطور) على جزر القمر".

البلد التي تشتهر بسبب وضوح ضوء القمر فيها ويرجع إليه تسميتها، وأيضا العطور ورياضة "المرينكي" الموروثة عن العرب التي أشبه بالمصارعة تحت العزف الموسيقي الإفريقي في أجواء من المرح.

نعم، نسي الجميع كل ذلك وتذكر ما قدمه المنتخب القمري في بطولة أمم إفريقيا 2021، وبالطبع تواجد فايز سليماني ضمن القائمة المختارة في البطولة كواحد من أفضل لاعبي المنتخب.

ويستعرض Filgoal.com قصة فايز سليماني المرشح للانتقال إلى النادي الأهلي خلال الموسم المقبل

ولد فايز سليماني في مرسيليا عام 1993، لوالدين من جزيرة مايوت في جزر القمر واختار تمثيل المنتخب في 2017، وبدأ مسيرته في نادي سان مارسيل ثم لعب لعدة فرق صغيرة في فرنسا قبل أن ينتقل إلى نادي كوت بلو في عام 2011، وهو ناد يقع في منطقة مرسيليا.

استمتع اللاعب الشاب كثيرا باللعب في هذه الأندية الصغيرة حيث كان لديه الكثير من الحرية، واللعب على أرض وعرة لم يكن بالأمر السهل لكنه ساهم في تكوين اللاعب الصغير.

رصده المدرب القمري جمال محمد ليوقع على عقد انتقال إلى مرسيليا كونسولات في 1 أغسطس 2014 بعد أن قضى 3 سنوات في ناديه السابق، ولعب كظهير أيمن وأدى بشكل جيد خلال الموسم الأول.

وعلق أسامة هارون مدرب كوت بلو على مستوى اللاعب مع مارسيليا، قائلا "كان لديه بعض المشاكلف لمحوها لكنه تقدم كثيرًا، المدرب نيكولا أوساو جعله يعمل كثيرًا وأنا سعيد جدًا بما يحدث له الآن".

يكمل هارون الذي لا يضع حدودًا لقدرات لاعبه السابق، ويتوقع "إذا ظل جادًا، فإن تطوره يومًا ما سيذهب به إلى منتخب فرنسا سيكون لاعب مميز".

وساهم في 4 أهداف خلال اللقاءات الثلاثة الأولى لموسم 2015-2016، ليخطفه نيور الفرنسي مقابل 100 ألف يورو في اليوم الأخير من نافذة الانتقالات الصيفية عام 2015.

"أنا سعيد للغاية، أخيرًا أول عقد احترافي لي، حتى على متن الطائرة لم أصدق ذلك حتى لحظة التوقيع، سأفعل كل ما يتطلبه الأمر للحصول على وقت للعب وفرض نفسي على الفريق".

أعتقد أنني رونالدو

وانتقل سليماني من مركز الظهير الأيمن إلى لاعب خط الوسط الأيمن بسبب بعض الغيابات في الفريق.

"أتذكر هدفي الأول رفقة نيور عندما لعبنا بعشرة لاعبين فقط، أرسل لي سمبريرو تمريرة سحرية لأسدد كرة رائعة بالقدم اليسرى في الشباك، أحببت أن أعتقد أنني كريستيانو رونالدو لقد عملت عليها طوال الوقت".

وقدم سليماني موسما جيدا مع فريق نيور ومن ثم انتقل إلى لوريان الذي شارك معه في مركزه الجديد لكنه لم يكن لديه بعض أساسيات وواجبات هذا المركز وكان معقد بالنسبة له.

انضم إلى نادي لوريان الذي يلعب في الدوري الفرنسي في 20 يونيو 2016، حيث وقع عقدًا مدته 4 سنوات، وجد هناك بول ديليكرويكس زميله السابق في الفريق من نيور، والذي وصل أيضًا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

بدأ اللعب في الجولة الأولى في الدوري الفرنسي باللعب بدلاً من الكاميروني بنيامين موكاندجو خلال رحلة إلى ستاد كان، ولم يستخدم كثيرًا خلال الموسم فقد تمت إعارته خلال النصف الثاني إلى نادي تور.

وعندما عاد إلى لوريان في صيف عام 2017، عاد إلى ناديه في دوري الدرجة الثانية بعد هبوطه، وأيضا خلال النصف الثاني من الموسم، تمت إعارته إلى أجاكسيو.

في مباراته الأخيرة مع أجاكسيو، قدم تمريرة حاسمة لماثيو كوتادير وسجل هدفًا، مما سمح لفريقه بإنهاء الموسم بالتعادل 2-2 ضد شاموا نيور وبالتالي احتلال المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وعاد إلى لوريان خلال صيف 2018 لكنه لم يعد يدخل في خطط المدرب الفرنسي مايكل لاندرو، لينتقل إلى رويال يونيون حيث وقع عقدًا مدته 3 سنوات مع سنة إضافية اختيارية.

الأندية لا تهتم بأحلامنا

ظهر بشكل رائع مع ناديه البلجيكي الجديد ونجح في تسجيل 19 هدف وتقديم 11 تمريرة حاسمة في 35 مباراة، لكن ثمة ما حدث مع النادي، فسخ فايز سليماني التعاقد من جانب واحد بعد خلاف مع رئيس النادي لينتقل إلى نادي كورتريك.

وتقرر غرامة على اللاعب بقيمة 530 ألف يورو ورفض كورتريك دفع الغرامة ودفعها اللاعب على أقساط، واعتمد النادي على التقارير التي تفيد بأن الانتهاك من جانب واحد للعقد كان قانونيًا من قبل اللاعب، واتضح أن الأمر لم يكن كذلك، ليؤكد نادي كورتريك إذا كنا قد عرف كل تفاصيل ملف اللاعب، فربما لم يتم بالتعاقد معه.

وساوم نادي كورتريك اللاعب على دفع هذه الغرامة، بشرط أن يمدد التعاقد لأنه لاعب مهم للفريق وعدم الرحيل بشكل مجاني في نهاية المطاف.

"أود أن أقول لجماهير رويال يونيون يونيون إنني آسف للطريقة التي سارت بها الأمور في ذلك الوقت، لقد أعطوني الطاقة التي حولتها إلى مباريات جيدة، إذا غادرت فهذا بسبب إدارة النادي والمدرب وليس بسببهم".

"أكبر عقد في نادي كورتريك؟ لا أعرف رواتب الآخرين، ولكن حان الوقت لإنهاء هذا الكابوس، كنت أعيش على 1300 يورو شهريًا مع زوجتي وطفلي، كان الأمر مجرد جحيم، لأنني منذ أن خسرت القضية مع ناديي السابق، اقتطعوا كل شهر من راتبي ما يكفي لدفع التعويضات".

"من الصعب جدًا العيش بمثل هذا الراتب المنخفض، لقد اكتشفت الجانب المظلم كرة القدم، هو مجرد عالم من المال، لقد وعدت من قبل نادي رويال يونيون السماح لي بالمغادرة في نهاية موسم 2019، ثم أكلت الإدارة كلمتها ومنعوني الرحيل، على الرغم من أنه تلقى عروضاً من كاين وكورتريك".

"كانت جماهير النادي غاضبين مني ووصفوني بـ يهوذا الإسخريوطي الذي خان المسيح، لكن النسخة الحقيقية هي أن الوعود قد قُطعت لي، لم يتم الوفاء بها، في الواقع لا تهتم الأندية بأحلامنا".

"أعرف أن الطريقة الوحيدة للخروج من المأزق الحالي هي التألق في الملعب إذا لعبت بشكل جيد، سيظهر الحل نفسه أما إذا استسلمت، فلن يحدث شيء لقد وعدت نفسي بأن أكون أفضل لاعب في الملعب كل يوم كل أسبوع"

"أريد أن أبين أنني أستطيع تقديم مباريات جيدة وأتعامل مع الصعوبات، لقد قدمت بالفعل موسمًا جيدًا مع رويال يونيون، وهو العام الذي وصلنا فيه إلى نصف نهائي كأس بلجيكا، وسجلت 17 هدفًا الآن أريد أن أظهر أنني أستطيع أن أفعل كذلك في مستوى أعلى".

مصاب بالطاعون

وقام سليماني بتصوير فيديو في مركز تدريب النادي، ليمنع حراس الأمن من دخول مركز التدريب، ويتم إبلاغ الشرطة، ليقوم اللاعب بتصوير كل شيء وينشر الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي.

"لقد كان جنونًا، لم أضرب أو أهين أي شخص، تم التعامل معي كأني مصابا بالطاعون، كان اللاعبون الآخرون حاضرين يمكنهم الشهادة، لكنني لا أريد التحدث عن ذلك بعد الآن، لقد أعطيت كل شيء لهذا النادي الذي أحببته كما أن جماهيره رائعة".

"مازلت على اتصال باللاعبين منذ ذلك الوقت، وخاصة صديقي الرائع تيدي توما، لقد آلمني أن أتعرض لبعض المضايقات من الملعب عندما عدت إليه مع كورتريك، لكنني أتفهم الجماهير لا تعرف كل شيء"

"اليوم أنا بخير جدا في كورتريك، أما عن بند شرط الجزائي في عقدي الجديد؟ لا، لم نكتب أي شيء، تحدث مع الإدارة إذا كان عرض نهاية الموسم يرضي جميع الأطراف، سنجد حلاً هذا كل شيء، لقد كنت ساذجًا مرة أخرى" يتحدث ضاحكا.

لم أعد أشعر بالغضب

لعب فايز سليماني رفقة بيرسي تاو لاعب الأهلي الحالي في رويال يونيون، ونجح في تسجيل 13 هدف وصنع مثلهم في 35 مباراة، ليكونوا ثنائية ممتازة في خط الهجوم تحت قيادة لوكا إلسنر المدرب السلوفيني، الذي يدين له سليماني بالكثير في مسيرته.

"لوكا هو أفضل مدرب عرفته في مسيرتي إنه شغوف حقًا بكرة القدم، ولا يترك أي شيء للصدفة، لقد جعلني لاعبًا أفضل وفوق كل شيء شخصًا أفضل، في ذلك الوقت كنت أغضب من بعض التفاهات، تحدث معي كثيرًا، اليوم لم أعد نفس الرجل لم أعد أشعر بالغضب".

"في نادي كورتريك، فوجئنا برحيل لوكا لكنني أحترم اختياره بعدما تولى تدريب ستاندارد لييج، ربما سيتعاقد معي" ينفجر ضاحكًا.

"سأقوم بعملي مع كورتريك أمام ستاندارد لييج لكن إذا سجلت، سأشعر ببعض الوخز في قلبي من أجل لوكا".

وبالفعل ارتبط اسمه بنادي ستاندارد لييج حسب تقارير صحفية بلجيكية، لكنها لم ترتقي إلى عرض رسمي.

تألق فايز سليماني مع ناديه كورتريك خلال موسمين حيث لعب 79 مباراة بواقع 5974 دقيقة، ونجح في تسجيل 25 هدف وقدم تمريرة حاسمة، وخلال الموسم الماضي لعب 32 مباراة نجح في تسجيل 13 هدف وصنع 6 آخرين، وتم اختيار اللاعب القمري أفضل لاعب من جماهير النادي.

المعجزة القمرية

تلقى فايز سليماني الاستدعاء الأول لمنتخب بلاده في نوفمبر 2017، نعم لديه عائلة من جزر القمر ويعرف مجموعة اللاعبين جيدًا -كلهم ​​تقريبًا من مرسيليا-.

وانضم سليماني إلى منتخب بلاده في مهمة واضحة وهي التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية تحت قيادة المدرب أمير عبده، وهو هدف لم يتحقق من قبل في 2017 و2019.

وكانت لحظة التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 لا تُنسى في البلاد، كان الأمر صعبًا للغاية لأنهم كانوا في مجموعة قوية مع مصر وتوجو وكينيا.

"لم نأت إلى الكاميرون من أجل السياحة، نقع مجموعة صعبة مع المغرب وغانا والجابون، ويمكن أن يحدث أي شيء، وإذا اضطررنا إلى مغادرة المنافسة قبل الأوان، سنحاول المغادرة دون ندم".

"جزر القمر ليست بعيدة عن مدغشقر فهي المثال الذي يجب اتباعه، طالما كانت إفريقيا مصنع القصص العظيمة مثل مدغشقر في عام 2019، التي تأهلت لأول مرة في تاريخها وتمكنت من الوصول إلى ربع نهائي المسابقة".

"يمكننا أن نستلهم من تاريخهم لأنه يمكن مقارنته بتاريخنا، بالإضافة إلى ذلك إنه جارتنا".

"هناك جودة في فريقنا، يلعب بن فردو الكؤوس الأوروبية مع النجم الأحمر الصربي، ولدينا أسماء أخرى عالية الجودة مثل بن سليم بن بوينة وقاسم مداهوما وأحمد مغني"

وحظى منتخب أرخبيل الجزر القمرية المعروف باسم "سيلاكانث"، وهو نوع نادر من الأسماك كان يعتقد أنه انقرض منذ عصر الديناصورات وتعيش بالقرب من السواحل الشرقية في قارة إفريقيا وقد يتجاوز عمرها قرن من الزمان، بالكثير من التعاطف والإشادة من الجماهير العربية والإفريقية بعد أداء رائع في البطولة.

غاب فايز سليماني في افتتاح مباريات المجموعات في بطولة إفريقيا أمام الجابون ثم هزيمة بهدف نظيف أمام المغرب، ومن ثم انتصار رائع على غانا لتقصى من البطولة ويصعد الأرخبيل القمري إلى دور الستة عشر.

وخرج منتخب جزر القمر على يد الكاميرون المضيفة بنتيجة 2/1 في مباراة رائعة عرفت مقاومة منقطعة النظير من المنتخب القمري، في ظل غياب المدرب أمير عبده وعدد كبير من اللاعبين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

وازدادت الأمور سوءا بعد بطاقة حمراء في الدقائق الأولى من المباراة، وبدون حارس مرمى حقيقي حيث قام شاكر شاكر الهدهور أحد المدافعين بدور حارس المرمى بعد غياب الأخير بسبب الإصابة، وغياب أيضا الحارسين الاحتياطيين بسبب فيروس كورونا.

قدم جميع لاعبو منتخب جزر القمر كل ما لديهم خلال البطولة تحت قيادة المدرب الرائع أمير عبده، ومن بينهم بالطبع فايز سليماني الذي لعب 21 مباراة دولية مع منتخب بلاده وسجل 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

الأهلي يبحث عن تدعيم صفوفه لتحسين "الجودة" في بعض المراكز، هل ينجح فايز سليماني مع الفريق الأحمر ويكون إضافة حقيقية للنادي؟ هذا ما سيجيب عليه فايز سليماني في الملعب بكل تأكيد.