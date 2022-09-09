كريم شحاتة يكشف حقيقة ما حدث في المفاوضات بين أبو جبل ورئيس البنك الأهلي

كشف كريم حسن شحاتة مدير الكرة في البنك الأهلي، عن حقيقة الخلاف بين محمد أبو جبل وأشرف نصار رئيس النادي.

وقال شحاتة عبر قناة المحور: "ما حدث بين أبو جبل ورئيس النادي؟ حدثت أمور ولكن ليس بالشكل الذي نُقلت به".

وأضاف: "كان هناك نقاش على بعض البنود في العقد التي لم تعجب أبو جبل وأراد تعديلها، أمور بسيطة وحدث اختلاف".

وتابع: "مشاجرة؟ لا، لكن عادي تلك الأمور تحدث، ولأكون صريحًا فرئيس النادي (خد على خاطره شوية)، لأنه كان من المفترض أن الأمور منتهية عند قدوم أبو جبل".

وأكمل: "في البنك الأهلي يحبون أن يقدرهم اللاعب وألا يتحدث في تفاصيل صغيرة، ولكن بعد يومين عاد أبو جبل ووقّع العقد وانتهى كل شيء"

وأشار: "بقية الأندية تعرف أننا نتمسك بلاعبينا ولا نرغب في الاستغناء عنهم".

وشدد: "لا ننوي التفريط في عناصرنا الأساسية ولا تغرينا الأموال، لا نبحث عن البيع".

وأتم: "أحمد ياسين وناصر منسي من اللاعبين الذين حدث اهتمام بخدماتهم".

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وانضم أبو جبل إلى البنك الأهلي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك الموسم الماضي.

وأنهى البنك الأهلي موسمه الماضي في المركز السابع برصيد 46 نقطة.