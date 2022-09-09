التدعيمات مستمرة.. جالاتا سراي يضم لاعب برشلونة السابق

أعلن نادي جالاتا سراي ضم يوسف ديمير لاعب رابيد فيينا في سوق الانتقالات الصيفية.

ووقع يوسف ديمير مع جالاتا سراي لمدة 4 مواسم أي حتى صيف 2026.

اللاعب البالغ من العمر 19 عاما ولد في النمسا لأبوين تركيين، وبدأ مسيرته الكروية مع رابييد فيينا قبل أن ينتقل إلى برشلونة صيف 2021 على سبيل الإعارة.

وقضى ديمبير نصف موسم فقط مع برشلونة قبل أن يعيده إلى فريقه من جديد، وشارك في 9 مباريات بواقع 270 دقيقة بجميع المسابقات.

ولعب يوسف ديمير مع الفريق الأول لرابيد فيينا 57 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 11 هدفًا وضنع 5 تمريرات حاسمة.

وظهر ديمير مع منتخب النمسا لأول مرة في مباراة التأهل لكأس العالم التي خاضتها النمسا ضد جزر فارو في 28 مارس 2021.

وخاض ديمير بقميص النمسا 4 مبارايات بواقع 43 دقيقة فقطـ ويجيد اللعب في وسط الملعب وكجناح.

وجاءت أبرز صفقات جالاتا سراي هذا الصيف، ماورو إيكاردي من باريس سان جيرمان وخوان ماتا في صفقة انتقال حر.

ولا يزال سوق الانتقالات الصيفية في تركيا مستمرًا حتى يوم 15 سبتمبر الجاري.