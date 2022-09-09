وائل رياض: ميكالي عمل مع نيمار ولذلك يطالب اللاعبين بالمغامرة والمراوغة

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 12:31

كتب : FilGoal

وائل رياض - منتخب مصر الأولمبي

كشف وائل رياض المدرب العام لمنتخب مصر الأولمبي، عن كواليس المعسكر الأول تحت قيادة روجيريو ميكالي.

وقال شيتوس عبر قناة المحور: "بالتعاون مع الأندية، استطعنا إقامة معسكر لمدة أسبوع خارج الأجندة الدولية الرسمية".

وأضاف: "طوال الفترة الماضية كنا نعمل بشكل نظري في مقر الاتحاد، لكن عند النزول لأرض الملعب يظهر أنه لديه فلسفة ورؤية يرغب في تطبيقها".

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وشرح: "هدف ميكالي أن يستعيد اللاعبون الكرة في أسرع وقت بعد فقدانها، وأن يضغطوا بقوة، وأن يستحوذوا ويهاجموا".

وأكمل: "لديه جرأة غير طبيعية، يطالب اللاعبين بالمغامرة وأن يراوغوا، ربما لأنه تعامل مع نيمار ولاعبين كبار فإنه معتاد على أن يكون اللاعب واثقًا من نفسه".

وأشار: "قسّمنا اللاعبين لفريقين وأجرينا مباراة بينهما وأحضرنا طاقمًا تحكيميًا وراقبنا اللقاء من أعلى نقطة في استاد برج العرب".

وأضاف: "عدد اللاعبين في المعسكر كان 30، وأعتقد أن هذا العدد سينخفض في التوقف الدولي".

وكشف: "هناك تواصل مع منتخبي بنين والكونغو بشأن خوض مباراتين وديتين، لكن ننتظر أن يتمم اتحاد الكرة العقود رسميًا".

وأتم: "نتابع منتخب 2003 ومنتخب 2006، هناك تنسيق كامل مع محمود جابر ومحمد وهبة، لا ننظر للاعبين في مرحلتنا العمرية فقط".

وتولى ميكالي مهمة المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي خلفًا لـ شوقي غريب.

واستمر وائل رياض في الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بعد أن تواجد في الجهاز السابق تحت قيادة غريب.

وائل رياض منتخب مصر الأولمبي
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