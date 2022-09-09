العراقي: المصري رفض عرضا لاحترافي بمليون دولار.. وبرج العرب يبعدنا عن أهلنا

كشف كريم العراقي لاعب المصري، عن كواليس تعثر احترافه خارجيًا العام الماضي.

كريم العراقي النادي : المصري المصري

وقال المصري عبر أون تايم سبورتس 1: "كنت أرغب في الاحتراف ووصلتني عروض من تركيا والبرتغال".

واستدرك: "لكن المفاوضات تعثرت بعد أن فضّلت إدارة المصري أن أستمر لما بعد الأولمبياد أملًا في الحصول على عرض أكبر".

وتابع: "رفضت العديد من العروض المحلية لأن حلمي الاحتراف، فـ محمد صلاح قدوة لنا".

وكشف: "العرض الذي تلقيته ورفضه المصري بلغت قيمته مليون دولار".

وتحوّل للحديث عن وضع فريقه حاليًا: "اللعب والتدرب في برج العرب صعب للغاية، فالمسافة كبيرة من بورسعيد والأمر ممل، أحيانًا نقضي 3 أسابيع بعيدًا عن أهلنا دون أن نراهم".

وأشار: "لدي عروض حاليًا في الدوري المصري لكن عقدي مستمر مع المصري لمدة عامين وأنا مرتاح هنا".

وأتم: "أتمنى الانضمام للمنتخب الأول، حصلت على فرصتي مع المنتخب الأولمبي وسجلت في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، كما سجلت وديًا في شباك البرازيل".

وتوج العراقي مع منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا في 2019 على أرض مصر.

كما شارك مع الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في اليابان ووصل إلى ربع النهائي.

العراقي (24 عامًا) خاض 41 مباراة المصري بالموسم الماضي، واكتفى بصناعة هدفٍ واحد.