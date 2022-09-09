أحمد مسعود يكشف عن موعد عودته للملاعب

أوضح أحمد مسعود حارس مرمى المصري، أنه بات قريبًا من العودة للتدرب في الملعب.

أحمد مسعود النادي : المصري المصري

ويغيب مسعود منذ عدة أشهر بعد تعرضه لحادث خضع على إثره لجراحة في ذراعه.

وقال مسعود عبر أون تايم سبورتس 1: "خلال أقل من شهر سأعود للملاعب".

وكشف: "كنت قريبًا جدًا من الانضمام لمنتخب مصر قبل إصابتي مباشرةً".

وتابع: "أحلم بالانضمام إلى منتخب مصر، لكني أتقبل ما حدث وأنا راضٍ بقدري ونصيبي".

وخضع مسعود لحادث سير في شهر مايو الماضي بعد أن صدمته سيارة، ليضطر إلى إجراء 4 عمليات جراحية في يده اليسرى.

وحدد المصري مدة غياب مسعود عن الملاعب لتصل إلى 6 أشهر.

مسعود (30 عامًا) خاض 10 مباريات فقط بالدوري المصري الموسم المنقضي، كما ظهر في 11 مباراة بكأس الكونفدرالية.

ويعود آخر ظهور في الملاعب لـ مسعود إلى 1 مايو الماضي أمام المقاولون العرب.