أحمد مسعود يكشف عن موعد عودته للملاعب
الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 12:01
كتب : FilGoal
أوضح أحمد مسعود حارس مرمى المصري، أنه بات قريبًا من العودة للتدرب في الملعب.
أحمد مسعود
النادي : المصري
ويغيب مسعود منذ عدة أشهر بعد تعرضه لحادث خضع على إثره لجراحة في ذراعه.
وقال مسعود عبر أون تايم سبورتس 1: "خلال أقل من شهر سأعود للملاعب".
وكشف: "كنت قريبًا جدًا من الانضمام لمنتخب مصر قبل إصابتي مباشرةً".
وتابع: "أحلم بالانضمام إلى منتخب مصر، لكني أتقبل ما حدث وأنا راضٍ بقدري ونصيبي".
وخضع مسعود لحادث سير في شهر مايو الماضي بعد أن صدمته سيارة، ليضطر إلى إجراء 4 عمليات جراحية في يده اليسرى.
وحدد المصري مدة غياب مسعود عن الملاعب لتصل إلى 6 أشهر.
مسعود (30 عامًا) خاض 10 مباريات فقط بالدوري المصري الموسم المنقضي، كما ظهر في 11 مباراة بكأس الكونفدرالية.
ويعود آخر ظهور في الملاعب لـ مسعود إلى 1 مايو الماضي أمام المقاولون العرب.