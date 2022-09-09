جالاتا سراي يعلن ضم ماتا

أعلن نادي جالاتا سراي التركي ضم خوان ماتا في صفقة انتقال حر خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ماتا أصبح لاعبا حرا بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد يونيو الماضي.

ووقع ماتا مع النادي التركي على عقد لمدة عام واحد حتى صيف 2023 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

ماتا (34 عامًا) كان ناشئا في أكاديمية ريال مدريد قبل أن يبدأ مسيرته بشكل محترف مع فالنسيا صيف 2007.

وانتقل ماتا إلى الدوري الإنجليزي عبر تشيلسي في 2013 وفاز معهم بدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي قبل أن يرحل إلى مانشستر يونايتد.

وانضم ماتا إلى الشياطين الحمر يناير 2014، وخاض 285 مباراة وسجل 51 هدفًا وفاز بأربعة ألقاب.

وحصد ماتا مع يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية وكأس رابطة المحترفين والدوري الأوروبي.

وظهر ماتا للمرة الأخيرة في آخر مباراة ليونايتد في موسم 2021/22، أمام كريستال بالاس يوم 22 مايو الماضي.

وجاء أبرز تعاقد لـ جالاتا سراي هذا الصيف مع ماورو إيكاردي من باريس سان جيرمان ولا يزال سوق الانتقالات الصيفية في تركيا مستمرًا حتى يوم 15 سبتمبر الجاري.