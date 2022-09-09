بتواجد ميسي ونيمار ومبابي.. باريس سان جيرمان يكشف عن القميص الثالث

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 11:26

كتب : FilGoal

ميسي - نيمار - مبابي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن قميصه الثالث لموسم 2022-2023.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وظهر الثلاثي ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي خلال فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنادي للإعلان عن القميص.

وجاء القميص باللون الأبيض مع وجود خطوط باللونين الأزرق والأحمر على واجهته.

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ويحتل سان جيرمان المركز الأول في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 16 نقطة بعد مرور 6 جولات، فاز في جميعهم وتعادل في واحدة.

فيما استهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بفوز أمام يوفنتوس بهدفين لهدف ضمن منافسات دور المجموعات.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة بريست ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

وانتدب باريس سان جيرمان الصيف الحالي سبعة لاعبين، كارلوس سولير وريناتو سانشيز ونوردي موكيلي وهوجو إيكيتيكي وفابيان ريوس ونونو مينديز وفيتنها.

بينما أبرز الراحلين عن صفوفه ماورو إيكاردي وجورجينيو فينالدوم وليناردو باريديس وإدريسا جاي.

باريس سان جيرمان نيمار ليونيل ميسي مبابي
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