بتواجد ميسي ونيمار ومبابي.. باريس سان جيرمان يكشف عن القميص الثالث

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن قميصه الثالث لموسم 2022-2023.

وظهر الثلاثي ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي خلال فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنادي للإعلان عن القميص.

وجاء القميص باللون الأبيض مع وجود خطوط باللونين الأزرق والأحمر على واجهته.

🆕🏟️👕 Discover our 𝘁𝗵𝗶𝗿𝗱 @nikefootball jersey for the 22/23 season ⬜️ A new white tunic that revisits one of the most emblematic designs of the Club ❤️💙 🛒▶️ https://t.co/SM4skMutFa#𝐼𝐶𝐼𝐶𝐸𝑆𝑇𝑃𝐴𝑅𝐼𝑆 pic.twitter.com/YXXoqq8Fme — Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 9, 2022

ويحتل سان جيرمان المركز الأول في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 16 نقطة بعد مرور 6 جولات، فاز في جميعهم وتعادل في واحدة.

فيما استهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بفوز أمام يوفنتوس بهدفين لهدف ضمن منافسات دور المجموعات.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة بريست ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

وانتدب باريس سان جيرمان الصيف الحالي سبعة لاعبين، كارلوس سولير وريناتو سانشيز ونوردي موكيلي وهوجو إيكيتيكي وفابيان ريوس ونونو مينديز وفيتنها.

بينما أبرز الراحلين عن صفوفه ماورو إيكاردي وجورجينيو فينالدوم وليناردو باريديس وإدريسا جاي.