كوبا سود أمريكانا – ساو باولو يكمل الريمونتادا ويضرب موعدا في المباراة النهائية

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 11:22

كتب : FilGoal

ساو باولو

تأهل ساو باولو البرازيلي إلى نهائي كوبا سود أمريكانا، بتغلبه على مواطنه وضيفه أتليتكو جويانينسي بركلات الجزاء الترجيحية 4-2.

وأنهى ساو باولو الوقت الأصلي متقدمًا بهدفين دون رد في ملعبه مورومبوي، ليعوض تأخره ذهابًا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجّل باتريك ثنائية ساو باولو في الدقيقتين 4 و63.

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ونجح ساو باولو في حسم التأهل بركلات الجزاء الترجيحية بعد أن أهدر ليو بيريرا ركلة الضيوف الرابعة، ليدخل جوليانو جالوبو وينفذ ركلة ساو باولو الخامسة بنجاح.

وسبق لـ ساو باولو التتويج بـ كوبا سود أمريكانا -البطولة القارية الثانية في أمريكا الجنوبية- مرة وحيدة في تاريخه عام 2012.

ويقود ساو باولو تدريبيًا أسطورته والحارس الهدّاف السابق روجيرو سيني.

كما يضم في صفوفه رافينيا لاعب بايرن ميونيخ السابق، وجواو ميراندا مدافع أتليتكو مدريد السابق، والإيطالي إيدير مهاجم إنتر ميلان السابق.

ويلتقي ساو باولو في النهائي بـ إندبنديينتي دل فاييه الإكوادوري الذي كان قد حجز مقعده في النهائي بفوزه على ميلجار البيروفي بستة أهداف نظيفة في مجموع المباراتين.

ويقام النهائي يوم 1 أكتوبر المقبل على ملعب ماريو ألبيرتو كيمبيس في مدينة كوردوبا الأرجنتينية، ويتأهل الفائز لمباراة ريكوبا سود أمريكانا لمواجهة بطل كوبا ليبرتادوريس.

ساو باولو كوبا سود أمريكانا
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