دوري المؤتمر الأوروبي - حفلة أهداف.. فياريال يفوز على ليخ بوزنان في مباراة مثيرة

حقق فياريال فوزا صعبا على حساب ليخ بوزنان البولندي.

وفاز فياريال على ليخ بوزنان بنتيجة 4-3 ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي

وسجل مايكل سكوراس وميكائيل إسحاق (هدفين) أهداف ليخ بوزنان، فيما أحرز صامويل شوكويزي وفرانسيس كوكلين وأليكس باينا (هدفين) لصالح فياريال.

وفي المجموعة ذاتها تعادل أوستريا فيينا مع هابويل بئر سبع بدون أهداف ليتصدر فياريال ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.

المجموعة الأولى

وفي مباريات المجموعة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي تعادل فيورنتينا مع آر إس إف بطل لاتفيا بهدف لكل فريق.

فيما سحق إسطنبول باشاكشهير منافسه هارت أوف ميدلوثيان بنتيجة 4-0 ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى من المسابقة.

المجموعة الرابعة

وفي مباريات المجموعة الرابعة تعادل نيس أمام منافسه كولن بهدف مقابل هدف.

فيما تعادل بارتيزان أمام مضيفه سلوفاكو بنتيجة 3-3 بعد مباراة مثيرة بين الفريقين.

المجموعة الخامسة

وحقق ألكمار النقاط الثلاث الأولى في المجموعة الخامسة بالفوز على دنيبرو بهدف دون رد.

فيما تعادل فادوز أمام ابولون ليماسول بدون أهداف ضمن المجموعة ذاتها.

المجموعة السادسة

وفرضت نتيجة التعادل نفسها على مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

وتعادل جنت أمام مولده بدون أهداف، وبالنتيجة ذاتها تعادل شامروك روفرز أمام يورجوردينس.

المجموعة السابعة

وفي مباريات المجموعة السابعة كلوج أمام منافسه بالكاني بهدف لكل فريق.

وبالنتيجة ذاتها تعادل سيفا سبور التركي أمام منافسه سلافيا براج التشيكي.

المجموعة الثامنة

وحققق بازل السويسري الفوز على بيونيك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

فيما تعادل سلوفان براتيسلافا أمام منافسه زالجيريس فيلنوس بدون أهداف.